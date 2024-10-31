Akıllı telefon savaşında 2024'ün kazananı açıklandı! Apple mı Samsung mu?

31 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:40

Pazar araştırma şirketi Canalys, 2024 üçüncü çeyreğe ilişkin akıllı telefon satış verilerini paylaştı. Samsung ile Apple arasında uzun süredir devam eden liderlik yarışında son durum da belli oldu. İşte 2024'ün kazananı!

Pazar​ araştırma firması Canalys'in paylaştığı son verilere göre, küresel akıllı telefon​ pazarı 2024'ün üçüncü çeyreğinde pandemi döneminden bu yana en yüksek performansını sergiledi. Dünya çapında yapılan akıllı telefon sevkiyatları, 310 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi.

SAMSUNG​ ZİRVEDE, APPLE​ TAKİPTE

Canalys verilerine göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında en çok satış yapan marka Samsung oldu. Güney Koreli teknoloji devi, yüzde 19'luk pazar payıyla zirvede yer alarak bu dönemde toplam 57,5 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

Apple ise yüzde 18'lik pazar payıyla sadece bir puanlık farkla ikinci sırada yer aldı ve 54,5 milyon cihaz sevkiyatıyla Samsung'un peşinden geldi. Çin merkezli Xiaomi​ ise 42,8 milyon adet sevkiyatla üçüncü sıraya yerleşirken, dördüncü sırada Oppo (28,6 milyon) ve beşinci sırada Vivo (27,2 milyon) yer aldı.

HİNDİSTAN PAZARI, IPHONE İÇİN ÖNEMLİ KONUMDA

Analistlere göre Apple'ın çeyrek dönem performansını güçlendiren en önemli etkenlerden biri, eski model cihazların Hindistan pazarına yönelik sevkiyatı oldu. ABD'li üreticinin, Hindistan'da iPhone 13 ve iPhone 15 gibi modellerle büyük bir satış başarısı yakaladığına dikkat çekildi.

Canalys'in analizine göre, Apple'ın yılın geri kalanında bu başarısını sürdürmesi halinde Samsung'u geçerek 2024 sonunda lider konuma yerleşebileceği üzerinde duruluyor.