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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefon savaşında Çin geriliyor: ABD'nin en büyük ihracatçısı değişti

Akıllı telefon üretiminde güç dengesi değişiyor. Çin'in uzun süredir elinde tuttuğu liderlik koltuğu el değiştirdi. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:08

ABD ile arasındaki ticaret savaşının etkileri, sektöründe somut sonuçlarını hissettirmeye başladı. Çin'e uygulanan yüksek tarifeler nedeniyle büyük markalar üretim merkezlerini kaydırıyor. Bu değişimin en somut örneği ise 'dan geldi.

Araştırma firması Canalys'in verilerine göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 'nin ithal ettiği akıllı telefonların yüzde 44'ü Hindistan menşeli. Bu oran, geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 13'tü. Çin'in payı ise aynı dönemde yüzde 61'den yüzde 25'e gerilemiş durumda.

Akıllı telefon savaşında Çin geriliyor: ABD'nin en büyük ihracatçısı değişti

HİNDİSTAN'DA ÜRETİM YÜZDE 240 ARTTI

Tarihi değişimde Hindistan'ın üretim kapasitesindeki büyük artış da etkili oldu. Canalys raporuna göre ülkedeki üretimi, geçen yıla kıyasla tam yüzde 240 arttı. Apple gibi teknoloji devlerinin üretim hatlarını Hindistan'a kaydırması bu artışta belirleyici rol oynadı.

Akıllı telefon savaşında Çin geriliyor: ABD'nin en büyük ihracatçısı değişti

da etkileyici bir başarı elde etti. Ülke, ABD'ye yapılan akıllı telefon ihracatında yüzde 30'luk payla Çin'in önüne geçti. Böylece Çin, ilk kez hem Hindistan hem de Vietnam'ın gerisine düşmüş oldu.

Akıllı telefon savaşında Çin geriliyor: ABD'nin en büyük ihracatçısı değişti

APPLE'DAN ŞAŞIRTAN KARAR: ÇİN'DE MAĞAZA KAPATIYOR

Bu arada Apple, Çin'in Dalian şehrindeki Parkland Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazasını 9 Ağustos itibarıyla kapatacağını açıkladı. Halihazırda şirketin Çin'de 56 mağazası bulunuyor ve bu sayı, şirketin toplam mağazalarının yüzde 10'undan fazlasına denk geliyor.

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ETİKETLER
#akıllı telefon
#vietnam
#çin
#hindistan
#Abd
#Teknoloji
#Ticaret Savaşlığı
#Teknoloji
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