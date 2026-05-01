Akıllı telefon sektörünün lideri değişti

ÇİNLİ ÜRETİCİLERDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Üçüncü sırada yer alan Xiaomi, 33,8 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Ancak burada önemli bir detay var: satışlar yıllık bazda %19 düşmüş durumda. Buna rağmen şirket %11 pazar payını korumayı başardı.

Benzer bir tablo OPPO için de geçerli. OPPO, OnePlus ve Realme alt markaları dahil olmak üzere 30,7 milyon cihaz sevkiyatı yaptı ve %10 pay elde etti. Ancak satışlar %6 geriledi.

Vivo da düşüş yaşayan markalar arasında. Şirket, 21,3 milyon satışla %7 pazar payına ulaştı fakat yıllık bazda %7’lik bir gerileme söz konusu.