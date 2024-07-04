Akıllı telefonlar arasında en güçlüsü Red Magic 9S Pro tanıtıldı

04 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:18

Çinli akıllı telefonu üreticisi Nubia, Red Magic 9S Pro ve 9S Pro+ modellerini piyasaya sürdü. İki akıllı telefon geçtiğimiz günlerde NX769S_V2A kod adıyla AnTuTu testlerinde ortaya çıkmıştı.

AnTuTu benchmark testinde işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olarak görünüyordu. Ancak şirket, bu işlemcinin "Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version" olarak bilinen hız aşırtmalı bir versiyonu olduğunu açıkladı.

RED MAGIC 9S PRO, ANTUTU PUANI İLE REKOR KIRDI

AnTuTu'nun Weibo'da yayınladığı benchmark sonuçlarına göre Red Magic 9S Pro, 2,4 milyon puan aldı. Bu puanı şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon almamıştı. Red Magic 9S Pro+ ise AnTuTu'da 2.369.542 gibi çarpıcı bir puan alarak başarıya imza attı.

RED MAGIC 9S PRO ÖZELLİKLERİ

Red Magic 9S Pro ve 9S Pro+, 6,8 inç boyutunda OLED ekranlarla geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 960Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Maksimum parlaklık ise 1600 nit seviyesinde bulunuyor.

Red Magic 9S Pro ailesi, arka tarafta bir adet 50 Megapiksel "Samsung GN5" sensörlü ana kamera kullanıyor. 50 Megapiksel "Samsung JN1" geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera da mevcut. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası bulunmakta.

Red Magic 9S Pro, 12 GB RAM ile gelirken 9S Pro+ ise 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki RAM seçeneği sunuyor. Modeller pil konusunda da birbirlerinden ayrılıyorlar. Pro'da 6500 mAh'lik 80W hızlı şarj destekli batarya bulunurken Pro+'ta 5500 mAh seviyesinde 165W hızlı şarj destekli batarya mevcut.

RED MAGIC 9S PRO VE PRO+ FİYATLARI