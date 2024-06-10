Akıllı telefonlarda 'gece modu' efsanesi: Uyku kalitesi üzerindeki etkisi araştırıldı

10 Haziran 2024 15:32 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:32

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Akıllı telefonlarda genellikle "Night Shift" veya "Night Mode" olarak adlandırılan gece modu özelliği, mavi ışığı filtreleyerek ve göz yorgunluğunu azaltarak uyku kalitesini artırmayı vaat ediyor. Ancak son araştırmalar, bu teknolojinin umduğumuz "uyku kurtarıcısı" olmayabileceğini gösteriyor.

GECE MODU GERÇEKTEN UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR MU?

Gece modu, telefon ekranının renk sıcaklığını, kırmızı ve sarı gibi daha sıcak tonlara kaydırıyor ve mavi ışığı filtreliyor. Bunun sebebiyse, akşamları mavi ışığa maruz kalmanın, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemek için önemli bir hormon olan melatonin üretimini baskılaması.

ABD'deki Brigham Young Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve "Sleep Health" dergisinde yayımlanan bir çalışmada, gece modu özelliğinin ne kadar etkili olduğu incelendi. Katılımcılar üç gruba bölündü:

İlk gruptakiler, yedi gece boyunca gece modu açık bir şekilde telefon kullanırken, diğer grup gece modunu devre dışı bıraktı. Üçüncü gruptakilerin yatmadan önce telefon kullanmalarına izin verilmedi.

GECE MODU KULLANAN İLE KULLANMAYAN ARASINDA FARK YOK

Şaşırtıcı bir şekilde, gece modunu kullananlar, devre dışı bırakanlar ve telefondan tamamen kaçınanlar arasında uyku kalitesinde önemli bir fark bulunmadı. Bu sonuç, gece modunun tek başına uykuyu önemli ölçüde iyileştirebileceği varsayımıyla çelişiyor.

Baş araştırmacı Profesör Chad Jensen, mavi ışığın uyku düzenini bozduğunu öne süren mevcut kanıtları kabul ediyor. Bununla birlikte çalışma, telefon kullanımının uyku üzerinde muhtemelen mavi ışıktan daha geniş bir etkiye sahip olduğunu vurguluyor.