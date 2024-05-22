'Akıllı telefonları bitirecek' denilen AI Pin'i geliştiren Humane şirketi, alıcı arayışında

22 May 2024 16:32 - Güncelleme : 22 May 2024 16:35

Üstündeki lazer ekranını avuç içine yansıtarak kullanıcılara, bilgileri avuçlarında görüntüleyebilecekleri bir cihaz sunmayı amaçlayan AI Pin, tanıtıldığında büyük ses getirmişti hatta "Akıllı telefonları bitirecek" gibi oldukça iddialı yorumlarda bulunuluyordu.

Eski Apple mühendisleri (Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno) tarafından kurulan Humane, Bloomberg tarafından aktarılanlara göre batmamak için satılmak istiyor. Yöneticileri, şirket için 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir fiyat düşünüyorlar, şu anda talip olmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Yapay zeka ile güçlendirilen ve özünde basit bir "giyilebilir ekran"dan öteye çok da gidemediği anlaşılan Humane AI Pin, en sert yorumlardan birini, "Şu ana kadar incelediğim en kötü ürün" diyen teknoloji içerik üreticisi Marques Brownlee'den almıştı.

Cihazı kullanmanın oldukça uğraştırıcı olduğunu kaydeden Brownlee, bir de üstüne yapay zeka özelliklerinin beklendiği kadar etkili ve hızlı çalışmaması tuz biber olarak gelince cihazı adeta yerden yere vurdu, dış ortamda kullanılmaya uygun olmadığını da özellikle belirtti.

İnceleme editörleri tarafından dillendirilen ortak sorunlar arasında aşırı ısınma, lazer ekrandan avuç içine yansıtılan görüntülerin gün ışığında görülememesi ve pil ömrünün yetersiz olması yer alan AI Pin, telefonların yerine geçmek için "kayda değer" hiçbir sebep sunamadı.

Kullanması da tamamen ücretsiz değil. Cihazın kendisi 699 dolara satılıyor ancak T-Mobile hattı üzerinden yapay zeka özelliklerine erişmenin maliyeti ekstraya giriyor, burada da aylık 24 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.