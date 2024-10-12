Akıllı televizyonunuz evinizde veri topluyor, görüntüleri paylaşıyor

12 Ekim 2024 19:48 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 20:29

Akıllı televizyonlara yönelik yapılan çalışmada, her bir ekranın evdeki kullanıcıların verilerini toplayarak üretici firmayla paylaşıldığı ortaya çıktı. Sonuçlar kişisel verilere yönelik ürkütücü tehlikeyi ortaya koydu.

Her evin baş köşesinde bulunan akıllı televizyonların kişisel veriler​ konusunda ailelerin büyük düşmanı olduğu ortaya çıktı. İnternet çağında cep telefon uygulamalarının ve bilgisayarların veri toplayarak büyük şirkete sattığının herkes farkında... Ancak bunu evdeki televizyonun da yaptığı ortaya çıktı.

ABD, İngiltere ve İspanya'dan araştırmacılar, akıllı TV'lerin düzenli olarak çalışan programın ekran görüntülerini üreticiye gönderdiğini tespit etti. Kullanıcıların görüntüleme hareketleri adım adım takip ediliyor ve bu veri dahi toplanıyor. Bu otomatik içerik tanıma teknolojisi olan Otomatik İçerik Tanıma (ACR) adı verilen teknoloji kullanılarak yapılıyor.

NETFLİX VEYA YOUTUBE İZLERKEN ÇEKEMİYOR

Araştırmacılara göre Netflix veya YouTube gibi yayın uygulamaları korunuyor; ancak televizyonu anten aracılığıyla izliyorsanız veya oyun konsolu veya PC gibi harici cihazları HDMI aracılığıyla bağlıyorsanız, ekranda olup bitenler üreticilerle paylaşılıyor.