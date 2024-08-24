Akıllı yüzük Galaxy Ring'e rakip geliyor: Apple Ring özellikleri sızdı

24 Ağustos 2024 16:20 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 16:21

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Ring olarak adlandırdığı akıllı yüzük ürününü geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. 449 euro (yaklaşık 17 bin TL) fiyata satılan Galaxy Ring'e Apple'dan rakip geliyor: "Apple Ring" özellikleri belli olmaya başladı. Bu cihazın ise Samsung Galaxy Ring'e göre çok büyük bir avantajı var.

Apple Insider'ın haberine göre iPhone üreticisi, uzun zamandır konuşulan akıllı yüzük konseptiyle ilgili yeni bir patent başvurusu gerçekleştirdi. Buna göre Apple Ring'in, Samsung Galaxy Ring'ten en büyük farkı: uzaktan kontrol imkanı sağlaması.

APPLE RING İLE SAMSUNG GALAXY RING FARKI

Bilindiği üzere Galaxy Ring, 24 saat boyunca kalp atış hızı, uyku, cilt sıcaklığı gibi hayati verileri takip etme gibi "sağlık takibi" işlevlerine odaklanmıştı. Apple'ın akıllı yüzüğü ise, Apple cihazlarını kontrol etmek için kullanılabilecek bir ürün olacak.

APPLE RING ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

ABD Patent Ofisi (USPTO) tarafından yayımlanan patent başvurusunda, "Ring Device" (Yüzük Cihazı) olarak adlandırılan ve kullanıcının çevresindeki çeşitli elektronik cihazlarla etkileşim kurabilen bir cihazdan söz ediliyor. Ayrıca yüzüğün HomePod ve Apple TV gibi Apple ürünlerinin yanı sıra ofis lambası gibi çeşitli cihazları kontrol edebileceği ifade ediliyor.

Akıllı yüzük, bir merkezi hub olarak konumlandırılacak ve kullanıcının çeşitli el hareketleri, dokunma, ses ve bakış gibi hareketlerini algılayarak kontrol edebilecek. Bu özellikler, yüzüğün gün boyunca takılabilir ve çok sayıda cihazla uyumlu çalışabilir olduğunu gösteriyor.

ÇOKLU YÜZÜK KULLANIMI YAPILABİLECEK

Başvuruda, birden fazla yüzüğün aynı parmakta veya farklı parmaklarda birlikte kullanılabileceği vurgulanıyor. Ayrıca yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerinin kullanımına da değiniliyor. Ancak birden fazla yüzüğün nasıl iş birliği yapacağı ve bu yüzüklerin bir uygulama veya eşlik eden cihazla nasıl özelleştirileceği hakkında detay yok.