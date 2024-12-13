"Akılsız telefonlar" yeniden popüler! Bir Avrupa ülkesinde satışlar patladı

13 Aralık 2024 12:36 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:38

Avrupa'da, internete bağlanmayan ve basit özelliklere sahip "akılsız telefonlar" yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Kullanıcıların teknolojiden bir an olsun uzaklaşmak amacıyla ve dijital detoks yapmak için kullandığı bu cihazlara olan talep, özellikle bir ülkede patlama yaptı.

İnternete bağlı olmayan, WhatsApp ve Mail gibi uygulamaların çalışmadığı, oyunun "o"sunu bile açmayan yani kısacası "akılsız" cep telefonlarına olan ilgi Avrupa'da yeniden artış gösterdi. Bu trendin ise özellikle İspanya​'da dikkate değer bir şekilde yayıldığı ortaya çıktı. Ülkede internetsiz telefon satışlarının 2023 yılına kıyasla üç katına çıktığı ve yüzde 214'lük bir artış kaydettiği bildirildi.

Bu oranın ise Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

İSPANYA ÖNCÜ, ALMANYA​ GERİDEN GELİYOR

İspanya'nın ardından, İtalya'da yüzde 180, Fransa'da yüzde 118 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 111'lik artış oranları kaydedildi. Ancak Almanya, yüzde 67'lik daha küçük bir artışla bu trendin en gerisinde yer aldı. Araştırmayı yürüten fiyat karşılaştırma sitesi idealo.es'in verilerine göre, internetsiz telefonlara olan talep, kullanıcıların daha sade bir yaşam tarzına yönelmek istemelerinden kaynaklanıyor.

"KÖTÜ TELEFONLAR" OLARAK ADLANDIRILSALAR DA POPÜLERLİK KAZANIYORLAR

idealo.es İletişim Başkanı Kike Aganzo, "akılsız cep telefonları" basit bir yaşam arayışında olan kişiler için cazip bir alternatif sunduğunu belirtti. Aganzo'ya göre, bu cihazlar "kötü telefonlar" olarak adlandırılsa da, aslında kullanıcıların bilgi yüklemesinden ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşmasını sağlıyor.

Akılsız telefonların, temel bilgilere dönüş yaparak, hem bireysel olarak kendimizle hem de çevremizdeki insanlarla daha özgün ilişkiler kurmamıza olanak tanıdığını belirten Aganzo, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojilerin hızla geliştiği ve hayatlarımızın sürekli bağlantılı olduğu bir dönemde, pek çok kişinin dijital doygunluğa ulaştığı gözlemleniyor. Bu telefonlar 'kötü telefonlar' olarak adlandırılıyor. Ancak, aslında bunlar, aşırı bilgi yüklemesinden ve sürekli dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtulmak isteyenler için canlandırıcı bir seçenek sunuyor."