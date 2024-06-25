AKINCI ve ANKA için Endonezya yeniden kapıda! Üst düzey askeri yetkiliden Selçuk Bayraktar'a ziyaret

25 Haziran 2024 07:15 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 07:15

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) şöhreti dünya çapında yayılmaya devam ediyor. BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayisinin iki güçlü hava aracına bu kez de Endonezya talip oldu.

Endonezya Kara Kuvvetleri Komutan Yrd. Korg. Tandyo Budi Revita ve beraberindeki heyet, İstanbul'da Baykar'a ait Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Ziyaret, Endonezya Savunma Bakanlığı'nın AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alımı yapmak istediklerini açıklamasının ardından geldi. Endonezya Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından dün yapılan paylaşımda Türk şirketleri BAYKAR ve TUSAŞ'ın Endonezya'nın yerli havacılık şirketi PTDI ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.

"SAVAŞ UÇAĞI KABİLİYETİNDE"

Açıklamada, "Kısa bir süre önce Amiral Muhammed Ali, Türkiye'den Bayraktar AKINCI ve ANKA insansız hava araçları satın alma planları da dahil olmak Deniz Kuvvetleri'nin geliştirilmesine yönelik planları aktardı. Türk üreticilerden SİHA temini mümkün." denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Bayraktar Akıncı'nın özelliklerinden övgüyle bahsedilmişti:

"Özellikle Bayraktar Akıncı, uzun süre havada kalabilen yüksek yeteneklere sahip, karada ve havadaki hedeflere saldırabilen, savaş uçağına benzer manevra kabiliyetine sahip..."

12 ADET SATIN ALMIŞLARDI

Endonezya, Ağustos 2023'te 300 milyon dolar karşılığında Türkiye'den 12 adet insansız hava aracı satın almıştı. İnsansız hava araçlarının 32 ay içinde teslim edilmesinin beklendiği açıklanmıştı.