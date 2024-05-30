AKINCI'nın takdire şayan başarısı Pentagon'un da dikkatini çekti: Türkiye İHA ve SİHA'da süper güç

30 May 2024 09:24 - Güncelleme : 30 May 2024 09:30

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey diğer yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazı, görevlendirdiği AKINCI İHA'nın termal görüşü sayesinden kısa sürede bulunmuştu.

Haber Global'de yer alan habere göre; Teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken AKINCI İHA, tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da radarına giren AKINCI'nın sahip olduğu özelliklerden övgüyle bahsedildi.

ABD merkezli uluslararası savunma yayın organı Breaking Defense, “Türk dronu Reisi kaza krizinde İran'ın İHA kabiliyeti hakkında hangi gerçeği ortaya çıkarıyor” başlıklı bir analiz yayınladı.

AKINCI İHA BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE ANALİZ EDİLDİ

Analizde; “İran'ın böyle büyük bir olayda Türk yardımına başvurması, Tahran'ın kendi hava gücü kabiliyeti konusundaki potansiyel eksikliklerini ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı. Analizde en dikkat çeken yer ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin kazayı ve Bayraktar'ın misyon sırasındaki performansını büyük bir titizlikle analiz etmiş olmalarıydı.

'İRAN KENDİ BAŞARISIZLIĞINI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR'

İranlı yetkililer operasyon sonrasında kaza yerini AKINCI İHA'nın tespit etmediğini öne sürseler de Pentagon, bu iddiayı Tahran'ın kendi hava kabiliyetindeki ciddi eksiklikleri küresel basından saklamak için sığınılan bir bahane olarak görüyor. Pentagon yetkililerine göre; İran, NATO'nun standartlarının altında kaldığını kabul etmek istemiyor.

"İRAN'IN İHA VE SİHA'LARINDA CİDDİ EKSİKLİKLER VAR"

AKINCI'nın başarısıyla birlikte Pentagon yetkilileri, İran'ın İHA ve SİHA'larının gece görüş ve termal görüntülemede ciddi eksiklikleri olduğunu bir kez daha görmüş oldu.

Pentagon uzmanları ayrıca İran'ın kendi İHA ve SİHA'larındaki gerçek zamanlı bilgi işleme kabiliyetinin de zayıf olduğu düşünüyor. İran'ın kendi teknik kabiliyetiyle 12 saat boyunca kaza yerini tespit edememiş olması da Pentagon planlamacılarının gözünden kaçmayan detaylar arasında bulunuyor.

"TÜRKİYE İHA VE SİHA'DA SÜPER GÜÇ"

Elde edilen bilgilere göre; Pentagon yetkilileri Reisi operasyonunda ayrıca Akıncı'nın kabiliyetine de odaklandılar. Akıncı'nın gerçek zamanlı kritik bir operasyonda ve zorlu coğrafi şartlar altında gösterdiği performans ABD Savunma Bakanlığı'nda “sofistike, teknolojik olarak gelişmiş ve doğru zamanlamalı” şeklinde yorumlanıyor. ABD'li askeri analizcilere göre bölgede Akıncı'nın kabiliyetlerine denk SİHA'ya sahip bir ülke bulunmuyor. Pentagon'daki analizciler Türkiye'yi “İHA ve SİHA süper gücü” olarak değerlendiriyorlar.