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AKSUNGUR SİHA fırtınası! MAM-T atışıyla tam isabet

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 May 2024 16:24 - Güncelleme : 09 May 2024 16:25

Türkiye’nin düşmanlarına gözdağı veren DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı yapıldı, hedefe tam isabet etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.

AKSUNGUR SİHA fırtınası! MAM-T atışıyla tam isabet - 1. Resim

TAM İSABET ETTİRDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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