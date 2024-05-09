AKSUNGUR SİHA fırtınası! MAM-T atışıyla tam isabet
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
09 May 2024 16:24 - Güncelleme : 09 May 2024 16:25
Türkiye’nin düşmanlarına gözdağı veren DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı yapıldı, hedefe tam isabet etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.
TAM İSABET ETTİRDİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr