Aldatan koca, yakayı ele verince Apple'ı suçladı: Akılalmaz detaylar gündemde!

15 Haziran 2024 13:22 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 13:22

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde 2 kadın çalışanı tarafından, kadın çalışanlara benzer işleri yapan erkeklere göre daha az maaş verdiği iddiasıyla dava edilmişti.

Şimdi ise şirkete açılan bir başka davada, eşini aldatan bir adam evliliğinin bitmesinden iPhone üreticisini sorumlu tuttu.

'SİLİNEN MESAJLAR' YAKAYI ELE VERDİ

The Times'ın haberine göre, ismi açıklanmayan adam aldattığı ortaya çıkmasın diye mesajlarını telefonundan silmişti. Fakat eşi bu silinen mesajları başka bir cihazda bulunca adamın foyası ortaya çıktı.

Bu durumdan Apple'ı sorumlu tutan kişi, şirketin silinen mesajlar konusunda şeffaflık sağlamadığını iddia etti. Karısının bu mesajlar yüzünden boşanma davası açtığını ve eğer mesajları görmeseydi hâlâ evli olabileceklerini öne sürdü.

Eşini aldattığı kadınlarla Apple'ın iMessage adlı anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden yazıştığını belirten adam, bu mesajları silmiş olmasına rağmen ortak kullandıkları iMac bilgisayarında göründüğünü dile getirdi.

APPLE'DAN 5 MİLYON STERLIN İSTİYOR

Adam, boşanma sürecinin oldukça zor olduğunu belirterek, "Eğer bir mesaj siliniyorsa bu her yerden silinmeli. Boşanma çok stresli bir süreç ve bütün aile dengelerini bozdu" dedi. Avukatlarla çalışmaya başlayan adam Apple'dan 5 milyon sterlin istediğini bildirdi.