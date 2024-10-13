Alman devi Volkswagen çaresiz! Otomobil satışları berbat durumda

13 Ekim 2024 12:04 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:04

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, otomobil satışları konusunda çok zor günler geçiriyor. Almanya'daki yüksek üretim maliyetleri nedeniyle fabrikalarını kapatma ihtimalini değerlendiren şirketin satışları dip yaptı. Peki Volkswagen'in gelecek planları nasıl olacak?

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Volkswagen Grubu, üçüncü çeyrekte küresel teslimatlarında %7'lik bir düşüş bildirdi. Bu durum, Avrupa otomotiv endüstrisinin, Çin​'deki zayıf talep ve yurt içindeki yüksek üretim maliyetleri gibi zorlu şartlarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

ÇİN İLE REKABET EDECEK GÜÇ BULAMIYOR

Avrupa otomotiv şirketleri, Avrupa Birliği​'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik iddia edilen sübvansiyonlar nedeniyle getirdiği ithalat tarifelerinin etkisiyle olası bir ticaret savaşının da etkisiyle mücadele etmek zorunda.

ARAÇ SATIŞLARI SERT DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, zayıf Avrupa talebi, Çin'den gelen rekabet, araç elektrifikasyonu ile ilgili zorluklar ve Almanya'daki yüksek maliyetler nedeniyle ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatma ihtimalini değerlendiriyor.

VW İcra Komitesi Üyesi Marco Schubert, yaptığı açıklamada, "Gelecekte bu ortamda başarılı kalmak için Almanya'da daha iyi bir maliyet yapısına sahip olmak şart" dedi.

Volkswagen'ın, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'e yaptığı teslimatlar %15 oranında düşerek 711,500 araca geriledi. Bu durum, küresel teslimatları etkileyerek toplam sayıyı 2.176 milyon araca düşürdü.

BMW VE MERCEDES DE AYNI DURUMDA

Rakipleri BMW ve Mercedes, zayıf talep ve Çin'deki sert rekabetin üçüncü çeyrek satışlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Schubert, Volkswagen’ın yerel rakipler tarafından sunulan daha uygun fiyatlı elektrikli modeller nedeniyle Çin'deki durumun "özellikle yoğun" olduğunu ifade etti.

Bir grup sözcüsü, Volkswagen'ın Çin'de tamamen elektrikli araç​ üretimindeki maliyetleri düşürdüğünü ve şirketin pazar payı için kârlılığını feda etmeyeceğini belirtti. Maliyet kesintileri, Çin’de tamamen elektrikli araç satışlarının %5.2 artarak 57,500 araca ulaşmasına neden oldu. Ancak küresel ölçekte tamamen elektrikli araç teslimatları %9.8 oranında düşerek 189,400 araca geriledi ve ABD'de %41'lik bir düşüşle ağırlaştı.

HEDEFLER DÜŞÜRÜLDÜ

Otomobil üreticisi, üç ay içinde yıllık tahminini ikinci kez düşürdü ve bu yıl yaklaşık 9 milyon araç teslim etmeyi bekliyor.