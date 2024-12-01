Alman otomotiv sektöründe sular durulmuyor: 2 asırlık dev iflas bayrağını çekti

01 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 12:22

200 yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren Alman otomotiv tedarikçisi Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, küresel ekonomik zorluklar ve tedarik zinciri krizlerinin etkisiyle iflas başvurusunda bulundu.

Alman otomotiv tedarikçisi Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, küresel ekonomik zorluklar ve tedarik zincirinde yaşanan krizlerin etkisiyle iflas​ başvurusunda bulundu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Lüdenscheid merkezli olarak faaliyet gösteren ve 1796 yılında kurulan köklü şirket, Almanya​'daki üç üretim tesisi ve ABD'nin Montgomery kentindeki fabrikasıyla otomobillerin iç ve dış donanımları için plastik bileşenler üretiyordu.

1500 ÇALIŞANIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Gerhardi, 25 Kasım'da Hagen Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyla iflas sürecini resmen başlattı. Mahkeme, süreci yönetmek üzere geçici iflas yöneticisi olarak Düsseldorf'tan Jan-Philipp Hoos'u atadı. Bununla birlikte şirketin iflası, 1500 çalışanın iş güvencesini tehlikeye sokuyor. Tedarikçilerin geleceği konusunda da belirsizlik doğuruyor.

Öte yandan şu an için şirketin üretim tesislerinin faaliyetlerini sürdüreceği veya başka bir plana geçeceği belirsizliğini koruyor.

Esas olarak Gerhardi'nin iflası Alman otomotiv sektöründe yaşanan geniş çaplı sıkıntıların son örneği. Son yıllarda, tedarik zincirindeki aksaklıklar, enerji maliyetlerinin hızla yükselmesi ve küresel ekonomik durgunluk sektördeki pek çok şirketi zor durumda bırakmıştı. Bu sıkıntılar sektördeki dev oyuncuları bile etkiliyor. Geçtiğimiz hafta Bosch, Almanya'daki operasyonlarında 3000 çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı.

Otomotiv sektörü, yalnızca mevcut çalışanlar açısından değil, yeni iş fırsatları bakımından da ciddi bir daralma yaşıyor. Münih merkezli Ifo Enstitüsü ve Indeed tarafından yapılan analizlere göre, sektördeki iş ilanları Ekim 2023 itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 53 azalmış durumda.