Almanya Ekonomi Bakanı, Volkswagen'e 'ismi' üzerinden yüklendi: "Ucuz elektrikli araba üretin!"

13 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:41

Almanya Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, Volkswagen'e daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretme çağrısında bulunarak, "Sizin adınız Volkswagen (halkın arabası), lüksün arabası değil" diye konuştu.

Almanya Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, Alman otomotiv devi Volkswagen'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Habeck, Volkswagen'in elektrikli otomobil pazarında daha erişilebilir araçlar üretmesi gerektiğini belirterek, "Sizin adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)" ifadelerini kullandı.

ÇİNLİLERİ İŞARET EDEREK UYARDI

Alman otomotiv sektörünün Çinli üreticiler karşısında rekabet gücünü koruması gerektiğini vurgulayan Habeck, "Otomotiv endüstrisinde pek çok şey bir araya geliyor ancak her şeyden önce Çinliler, güneş panellerinde gördüğümüz gibi pazara giriyor" şeklinde konuştu.

Habeck, Almanya'nın elektrikli otomobil pazarını canlandırmak adına atabileceği adımlara da değindi. Düşük ve orta gelirli kişiler için vergi teşvikleri ve elektrikli araç satın alımlarında 1000 euroluk şarj kredisi gibi uygulamaların bu sektörü destekleyebileceğini ifade etti.

VOLKSWAGEN'E ÇAĞRI: 20 BİN EUROLUK ELEKTRİKLİ ARABA ÜRET

Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı da olan Robert Habeck, Volkswagen'in daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesi gerektiğini ifade etti. Bu sayede şirketin üreteceği uygun fiyatlı elektrikli modellere daha fazla talebin geleceğini belirterek, "20bin euroya bir elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)" diye konuştu.

Volkswagen kelimesi, Almancada "halkın arabası" anlamına geliyor. Alman bakan da buna atıfta bulunarak, şirketin yüksek fiyatlı modeller yerine herkesin kolaylıkla satın alabileceği daha uygun fiyatlı elektrikli arabalar üretmesi çağrısında bulunuyor.

ALMANLARDAN CENAZE TÖRENİ

Almanya'daki fabrikalarını kapatma kararı alan Volkswagen, geçtiğimiz günlerde Alman halkı tarafından düzenlenen bir temsili cenaze töreniyle protesto edilmişti.