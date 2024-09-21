Almanya, zor günler geçiren Volkswagen için harekete geçti: Yalnız değilsiniz!

21 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:40

Volkswagen, Almanya'daki fabrikalarını kapatma kararı alarak yaklaşık 300 bin kişiyi işsizlik riskiyle karşı karşıya bıraktı. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, şirketin maliyet düşürme çabalarına destek vereceklerini ancak asıl sorumluluğun Volkswagen'e ait olduğunu vurguladı.

Almanya​'nın otomotiv endüstrisi son zamanlarda ciddi maliyet baskılarıyla yüzleşirken, Volkswagen​'in geleceği belirsizliklerle dolu. Şirket, bazı fabrikalarını kapatma ihtimaliyle karşı karşıya kalırken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu kritik süreçte Volkswagen'e destek vermek için harekete geçti.

"ASIL İŞ VOLKSWAGEN'E DÜŞÜYOR"

Habeck, Emden fabrikasında yaptığı ziyarette, hükümetin şirketin maliyet düşürme çabalarında yalnız olmadığını vurguladı. Bakan Habeck, iş gücü politikalarının kolektif pazarlık çerçevesinde yönetilmesinin önemini dile getirerek, çalışanların haklarının korunmasının ve iş güvencesinin sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Ancak devlet müdahalesinin sınırları olduğunu da belirtti. Bakan, "Hükümet olarak çerçeveyi iyileştirebiliriz ve doğru piyasa sinyalleri verebiliriz. Fakat asıl görev Volkswagen'e düşüyor" diyerek şirketin sorumluluğunu hatırlattı.

300 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Volkswagen'in Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma kararı aldığı belirtildi. Yaklaşık 300 bin kişinin işsiz kalacağı vurgulandı.