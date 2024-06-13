Alper Gezeravcı da gitmişti... ISS'ten tedirgin eden ses kaydı: Ortalık karıştı, açıklama geldi

13 Haziran 2024 17:38 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:41

NASA'nın canlı yayında yanlışlıkla yayınladığı bir ses kaydı paniğe neden oldu. Bir astronotun sağlık sorunu yaşadığı duyulan bu ses kaydı hakkında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan açıklama yapıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) herhangi bir acil durum söz konusu olmadığın belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 17:28 CDT'de (merkez yaz saati), yerdeki bir simülasyon ses kanalından NASA canlı yayınında bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını belirten ses yayınlandı" dedi.

SESİN NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ses, mürettebat üyelerinin ve yer ekiplerinin uzayda çeşitli senaryolar için eğitim aldığı, devam eden bir simülasyondan kazara yanlış yönlendirildi ve gerçek bir acil durumla ilgili değil. Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı, o sırada uyku dönemindeydi. Herkes sağlıklı ve güvende ve yarınki uzay yürüyüşü planlandığı gibi sabah saat 8'de başlayacak"