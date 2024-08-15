ALS nedeniyle konuşma yetisini kaybetmişti! Çığır açan teknolojiyle yeniden iletişim kurabiliyor

15 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:15

Teknoloji devleri 'elektrik canavarı' çıktı: Google ve Microsoft'un elektrik tüketimi Nijerya'dan daha fazla!

Teknoloji devleri 'elektrik canavarı' çıktı: Google ve Microsoft'un elektrik tüketimi Nijerya'dan daha fazla!

Kaliforniya Üniversitesi Davis Sağlık bölümünden bilim insanlarının geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi, konuşma yetisini kaybeden ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastası bir adamın yeniden iletişim kurmasını sağladı.

Araştırma kapsamında, 45 yaşındaki ALS hastası Casey Harrell'in beynine yerleştirilen sensörler, onun konuşma niyetini algılayarak beyin sinyallerini metne dönüştürdü. Bu metin, bilgisayar ekranında belirdi ve daha sonra Harrell'in ALS öncesi sesine benzeyen bir tonla yüksek sesle okundu.

TEKNOLOJİNİN DOĞRULUK ORANI YÜZDE 97,5

Çalışmanın yazarlarından Dr. David Brandman, "BCI teknolojimiz, felçli bir adamın arkadaşları, ailesi ve bakıcılarıyla yeniden iletişim kurmasına yardımcı oldu. Bu, konuşma yetisini kaybetmiş insanlar için büyük bir umut ışığıdır." diye konuştu.

Sistem, hem önceden belirlenmiş hem de spontane konuşmalar sırasında gerçek zamanlı olarak çalışıyor. Harrell'in beynine Temmuz 2023'te yerleştirilen sensörler, konuşmayı koordine eden bölgeden gelen sinyalleri yakalayarak metne dönüştürüyor.

İlk eğitim seansında yüzde 99.6 doğruluk oranı elde eden sistem, kısa süre içinde kelime dağarcığını 125 bin kelimeye çıkararak doğruluğunu yüzde 97.5’e sabitlemeyi başardı.

KONUŞMAYA BAŞLAYINCA SEVİNÇTEN AĞLADI

Dr. Stavisky, yaptığı açıklamada "Sistemi ilk kez denediğimizde, doğru söylemeye çalıştığı kelimeler ekranda belirdiğinde sevinçten ağladı. Hepimiz sevindik." ifadesini kullandı.

Sadece 1,4 saatlik ek bir eğitim verisiyle, BCI büyük ölçüde genişletilmiş kelime dağarcığıyla yüzde 90,2 kelime doğruluğu elde etti ve veri toplamaya devam ettikten sonra yüzde 97,5 doğruluk oranını korudu.

Çalışmanın detayları New England Journal of Medicine'de yayımlandı.