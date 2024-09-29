Altın kaplama Huawei Mate XT için servet ödeyeceksiniz! Sadece 88 adet üretildi

29 Eylül 2024 09:13 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 09:16

Caviar, Huawei Mate XT Ultimate modelini 24 ayar altın kaplama ve ejderha temalı tasarımlarla yeniden yorumladı. Sadece 88 adet üretilecek olan özel Huawei Mate XT, fiyat konusunda da aklın sınırlarını zorluyor. İşte detaylar!

Lüks cihaz üreticisi Caviar, Huawei​'nin Mate XT Ultimate modelinin 24 ayar altın kaplamalı versiyonunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılan ve üçe katlanabilir yapısıyla dikkat çeken Huawei Mate XT Ultimate, Caviar'ın cihaza lüks bir tasarım katan dokunuşlarıyla bambaşka bir kimliğe büründü.

Standart versiyonu 19.999 CNY (yaklaşık 2 bin 850 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, Caviar'ın "Rich Colors" koleksiyonunda iki özel versiyonla yer aldı: Siyah Ejderha (Black Dragon) ve Altın Ejderha (Gold Dragon).

ALTIN KAPLAMALI HUAWEI MATE XT TANITILDI

Siyah Ejderha modeli, Çin mitolojisindeki Xuanlong Ejderhası'ndan ilham alınarak tasarlandı. Siyah timsah derisiyle kaplanan cihaz, ejderhanın pullarını andıran bir dokuya sahip. Görünüm, altın kaplama detaylarla zenginleştirilmiş.

Diğer model olan Altın Ejderha ise tamamen 24 ayar altınla kaplanmış olup, yüzeyinde Çin'in çok katmanlı kılıç dövme sanatının ortaya çıktığı Longquan şehrinde işlenen imparatorluk kılıçlarının dokusunu taşıyor. Bu lüks tasarım, sadece teknolojiyi değil aynı zamanda kültürü de simgeliyor.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİM: SADECE 88 ADET!

Caviar, hem Siyah Ejderha hem de Altın Ejderha modellerinden Çin kültüründe uğurlu bir sayı olarak kabul edilen 88 adet üretecek. Her iki model de 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle geliyor. Siyah Ejderha versiyonu sırasıyla 12 bin 770 dolar, 13 bin 200 dolar ve 13 bin 630 dolar iken Altın Ejderha da sırasıyla 14 bin 500 dolar, 14 bin 930 dolar ve 15 bin 360 dolar olarak fiyatlandırıldı.

ULUSLARARASI LANSMAN 2025'TE

Huawei Mate XT Ultimate'ın orijinal versiyonu şu an yalnızca Çin pazarında mevcut. Cihazın uluslararası lansmanı ise 2025'in ilk çeyreğinde yapılacak. Huawei Mate XT Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.