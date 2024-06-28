Alzheimer hastalığının '40 yıl düşünsek akla gelmeyecek' bir sinyali ortaya çıktı

28 Haziran 2024 14:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:32

Erkekler kadınlara göre daha çok ağlıyor! Kadınları güldüren bilimsel araştırma

Erkekler kadınlara göre daha çok ağlıyor! Kadınları güldüren bilimsel araştırma

Bilimsel araştırmalara göre Alzheimer'ın tam olarak tedavi edilebilmesi mümkün değil. Bazı ilaçlar ve tedavi yöntemleri hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor ve semptomları hafifletebiliyor olsa da insana hayatı zindan eden bu durumun sırrı hâlâ çözülemedi.

Daily Mail sitesinin aktardığına göre, Boston Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Alzheimer hastalığının erken teşhisi konusunda devrim niteliğinde yeni bir yapay zeka (YZ) algoritması geliştirdi.

ALZHEİMER'IN SİNYALİ KONUŞMALARINIZDA GİZLİ!

Algoritma, hafif bilişsel bozukluğu (MCI) olan bireylerin konuşma kalıplarını analiz ederek, MCI'dan Alzheimer'a geçişi altı yıl içinde yüzde 78.5 doğrulukla tahmin edebiliyor.

Araştırmacılar, 63-97 yaş arasındaki 166 MCI hastası bireyin yazıya dökülmüş ses kayıtlarını kullanarak algoritmayı eğitti. Bilim insanları Alzheimer gelişen kişileri zaten bildikleri için, makine öğrenimi yöntemleri kullanarak bilişsel işlevi Alzheimer'a dönüşecek olanları belirleyen işaretler bulabildi.

Eğitim tamamlandığında, algoritma yeni ses kayıtları üzerinden Alzheimer riskini tahmin edebilecek kıvama gelmiş oldu. Ek olarak, yaş ve kişinin bildirdiği cinsiyet gibi diğer faktörler de eklenerek nihai bir tahmin puanı ortaya çıkarıldı.

"BU SİSTEM, YAPAY ZEKANIN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Boston Üniversitesi'nden bilgisayar bilimci Loannis Paschalidis, tahmin puanının, birinin stabil kalması veya demansa geçmesi olasılığı olarak düşünülebileceğini belirtti ve ekledi:

"Önümüzdeki altı yıl içinde ne olacağını tahmin etmek istedik ve bu tahmini nispeten iyi bir güven ve doğrulukla yapabileceğimizi gördük. Bu da yapay zekanın gücünü gösteriyor."

ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Alzheimer hastalığı, genellikle yaşlı insanları etkileyen ve ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olarak biliniyor. Beynin bazı bölgelerinde anormal protein birikimlerine ve sinir hücrelerinin kaybına yol açarak hafıza, düşünme ve davranış bozukluklarına yol açtığı görülüyor.

Alzheimer'ın kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte bilimsel araştırmalara göre genetik faktörler, biyolojik değişiklikler, ilerleyen yaş ve düzensiz beslenme gibi çevresel faktörler bu hastalığa neden olan etmenler arasında bulunuyor.

TEST EV KOŞULLARINDA BİLE UYGULANABİLİR

Uzmanlara göre bu yaklaşım, daha da geliştirilebilirse evde bile herhangi bir uzman ekipman olmadan hızlı ve ucuz bir şekilde yapılabilecek türden bir test. Herhangi bir enjeksiyon veya numuneye ihtiyaç duymuyor, sadece bir kayıt ve gelecekte bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla bile çalıştırılabiliyor.

Paschalidis, "Ne olacağını tahmin edebilirseniz, ilaçlarla müdahale etmek için daha fazla fırsatınız ve zaman aralığınız olur ve en azından durumun istikrarını korumaya ve daha şiddetli demans formlarına geçişi önlemeye çalışırsınız" dedi.