Amazon 2 bine yakın kişiyi işten çıkartacak!

22 Ocak 2025 20:27 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:27

Amazon, yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmak için Quebec operasyonlarından çıkıyor. Amazon sözcüsü Barbara Agrait e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, daha fazla tasarruf yapmak istediklerini söyledi. İşte detaylar…

E-ticaret​ devi Amazon​.com, büyük bir işten çıkarma​ hamlesine hazırlanıyor. Şirketin Quebec'teki faaliyetlerinden çekildiği ve bunun yaklaşık 2 bin tam zamanlı iş kaybına yol açacağı öğrenildi. Çevrimiçi perakendeci, Kanada​'da sendikalı Amazon çalışanlarının bulunduğu tek yer olan eyaletteki yedi şubedeki operasyonlarını önümüzdeki iki ay içinde aşamalı olarak sonlandıracak.

“DAHA FAZLA TASARRUF” VURGUSU

Amazon sözcüsü Barbara Agrait e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Quebec operasyonlarımızın yakın zamanda gözden geçirilmesinin ardından, 2020'ye kadar sahip olduğumuza benzer şekilde yerel küçük işletmeler tarafından desteklenen bir üçüncü taraf teslimat modeline geri dönmenin, uzun vadede müşterilerimize aynı mükemmel hizmeti ve hatta daha fazla tasarruf sağlamamıza olanak tanıyacağını gördük" dedi.

Perakende devi önümüzdeki haftalarda yedi Quebec tesisini kapatacak ve yaklaşık 2 bin daimi ve mevsimlik işçinin işine son verecek. Ulusal Sendikalar Federasyonu, "Bu sabah saat altı civarında Amazon'un avukatlarından Quebec'teki tüm depoların kapatılacağına dair bir mesaj aldık" dedi. Quebec sendikası, Montreal'in banliyösü Laval'daki bir depoda çalışan 300 kişi için toplu sözleşme yapmak üzere Temmuz ayından bu yana Amazon ile müzakereler yürütüyordu.

SENDİKALAŞMAYLA İLGİSİ YOK

Amazon yaptığı açıklamada, duyurunun bu sendikalaşma çabalarıyla ilgisi olmadığını söyledi. Şirket başka yerlerdeki depolarını kapatma gibi bir planının olmadığını da sözlerine ekledi.

Agrait, "Bu karar kolay alınmadı ve etkilenen çalışanlara tesisler kapandıktan sonra 14 haftaya kadar maaş ve işe yerleştirme kaynakları gibi geçiş dönemi faydalarını içeren bir paket sunuyoruz" dedi.

Haberi ilk olarak Radio-Canada duyurdu.