Amazon hisseleri zirvede! Yükselişi gören Jeff Bezos 5 milyar dolarlık hisse sattı

04 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:50

Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos, son dönemde dikkat çekici finans hamleleriyle gündemde bulunuyor. Bezos, şubat ayında e-ticaret devindeki hisselerinden yaklaşık 8,5 milyar dolar değerinde satış yapmıştı.

CNBC-e'nin haberine göre yeni bir satış kararı alan Bezos, bu sefer Amazon'daki yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki 25 milyon ek hissesini daha satmak istediğini söyledi.

JEFF BEZOS'UN BU YILKİ SATIŞ TUTARI 13,5 MİLYAR DOLAR

Son ek satışlarla birlikte Bezos'un bu yılki toplam satış tutarı 13,5 milyar dolara ulaşırken, satış planının ardından Bezos'un Amazon'da yaklaşık 912 milyon hissesi olacak. Bu şirketin yüzde 8,8'ine sahip olacağı anlamına geliyor.

AMAZON HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Jeff Bezos, bu kararını Amazon'un hisseleri tavan yaptıktan sonra aldı. E-ticaret devinin hisse değeri salı günü 200 dolardan kapanarak 1997'deki halka arzından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan Jeff Bezos'un hisselerini satacağını açıklaması piyasa kapandıktan sonra geldi. ABD basını ise satışların işleme alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

JEFF BEZOS, DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ KİŞİSİ OLDU

Forbes milyarderler listesine göre Jeff Bezos, 214 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olarak bulunuyor. İlk sırada ise Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi olan Elon Musk, üçüncü sırada Bernard Arnault, dördüncü sırada Mark Zuckerberg, beşinci sırada ise Larry Ellison yer alıyor.