Amazon Prime üyelik ücreti fiyatı arttı! Ücretsiz kargo, Prime Video ve Gaming artık daha pahalı

Amazon Prime Türkiye fiyatı yine zamlandı. Aylık yalnızca 7,90 TL gibi cüzi bir miktar ile başlayan Prime üyelik 2023 yılında 39 TL olmuştu. Prime Video, Prime Gaming ve diğer avantajların da bu fiyata dahil olduğu servis, artık 49,90 TL'ye satılacak.

Amazon Prime Türkiye fiyatı, 2025 yılı itibarıyla bir kez daha güncellendi. Türkiye'de uzun süre boyunca yalnızca 7,90 TL gibi oldukça düşük bir ücretle sunulan Amazon Prime üyeliği, önce 39 TL'ye çıkarılmıştı.

AMAZON PRIME ÜYELİK FİYATI NE KADAR?

Amazon'un internet sitesinden alınan bilgiye göre, bugün itibarıyla Amazon Prime aylık fiyatı 49,90 TL olarak belirlendi. Ayrıca Amazon Prime üyeliği sadece kargo avantajlarıyla sınırlı değil. 49,90 TL'lik yeni fiyatın içinde, tıpkı önceki fiyatlarda olduğu gibi;

Prime Video üzerinden yüzlerce dizi ve filme erişim,

Prime Gaming sayesinde ücretsiz oyunlar ve bir adet Twitch ücretsiz abonelik,

Türkiye genelinde hızlı ve ücretsiz kargo,

Özel indirimler ve kampanyalar yer alıyor.

Üstelik hâlâ ilk 30 gün Amazon Prime ücretsiz deneme hakkı da sunulmaya devam ediyor.

ÜRÜN DEĞİŞİMİ SEÇENEĞİ KALDIRILDI

Prime üyelik fiyatı artışına ek olarak Amazon, Türkiye'de 'Ürün Değişimi' seçeneğini kaldırdı. Webtekno'nun aktardığına göre şirket, ürün değişimi seçeneğinin ürünlerden kaldırıldığını, sadece iadenin devam edeceğini belirtti.