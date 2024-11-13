Amazon, yapay zeka yarışına güç katıyor: Üniversitelere 110 milyon dolarlık destek

13 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:21

Amazon, üniversitelerdeki yapay zeka araştırmalarını desteklemek amacıyla 110 milyon dolarlık bir yatırım yaparak "Build on Trainium" adlı bir program başlattı. Bu program kapsamında, araştırmacılara AWS Trainium çipleriyle güçlü bilgi işlem kaynakları sağlanacak, böylece yeni yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi hızlandırılacak.

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Amazon, üniversitelerdeki üretken yapay zeka araştırmalarını hızlandırmak amacıyla 110 milyon dolarlık büyük bir yatırım yapıyor. Şirketin yaptığı açıklamada, "Build on Trainium" adı verilen yeni bir program başlatıldığı ve bu program kapsamında üniversiteler ile araştırmacılara güçlü bilgi işlem kaynakları sağlanarak yapay zeka teknoloji geliştirmelerine katkıda bulunulacağı belirtildi.

AMAZON, ARAŞTIRMACILARA YAPAY ZEKA DESTEĞİ SAĞLAYACAK

"Build on Trainium" programı çerçevesinde, Amazon'un yapay zeka alanında özel olarak geliştirdiği AWS Trainium çipleri, karmaşık yapay zeka görevlerini yerine getirmek için araştırmacıların kullanımına sunulacak. Bu çipler sayesinde araştırmacılar, yeni yapay zeka fikirlerini deneme, gelişmiş yapay zeka sistemleri oluşturma ve mevcut teknolojileri geliştirme olanaklarına sahip olacak.

Açıklamada, bu kapsamdaki yatırımın büyüklüğünün 110 milyon dolar olduğu belirtilerek, Amazon'un desteğiyle araştırmacıların yapay zeka projelerini hızlandırmak için ihtiyaç duydukları bilgi işlem gücüne erişebileceği vurgulandı.

Carnegie Mellon ve UC Berkeley gibi üniversitelerin bu program dahilinde olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, Amazon'un ayrıca, özellikle yenilikçi yapay zeka çözümlerine odaklananlar olmak üzere daha fazla araştırma projesini desteklemek için hibeler sunacağı kaydedildi.

YAPAY ZEKA GELİŞMELERİ AÇIK KAYNAKLI OLACAK

Açıklamada, program aracılığıyla oluşturulan yapay zeka gelişmelerinin açık kaynaklı olacağı, böylece araştırmacıların yenilikleri ilerletmeye devam edebileceği anlatıldı.

Konuyla ilgili yetkili isimlerden de açıklama geldi. Amazon, yaptığı açıklamada "Bu arayüz, çipin komut setine doğrudan erişim sağlıyor ve araştırmacıların yeni model işlemleri, performans optimizasyonları ve bilimsel yenilikler için optimize edilmiş hesaplama çekirdekleri oluşturmasına olanak tanıyor" dedi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri araştırmaları alanında doçent olan ve Build on Trainium'un katılımcılarından Christopher Fletcher ise, "Trainium programlanabilir olmanın ötesinde; yalnızca bir programı çalıştırmakla kalmıyor, donanımın kendi özelliklerini ayarlamak için düşük seviyeli erişim elde ediyorsunuz. Her adımda mimariye yerleştirilen esneklik düğmeleri, onu araştırma perspektifinden rüya gibi bir platform haline getiriyor" diye konuştu.