Amazon'un yapay zeka asistanı Alexa ücretli oluyor: Yeni Alexa, fiyatı ile cep yakacak

28 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:58

Amazon, rekabetin kızıştığı yapay zeka destekli sesli asistan pazarında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket uzun zamandır beklenen Alexa güncellemesinin çıkış tarihini nihayet belirledi. Washington Post'un haberine göre yeni Alexa, ekim ayında kullanıcılara sunulacak.

AMAZON ALEXA NE KADAR?

Yapay zeka tabanlı Alexa'nın, aylık 10 dolara kadar bir abonelik ücreti ile sunulması bekleniyor. Ancak mevcut "klasik Alexa" servisi ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek. Fiyatlandırma, abonelik detayları ve yeni ürün adı gibi bilgilerin bu ay açıklanması bekleniyor.

Yeni Alexa'nın tanıtacağı özellikler arasında, kullanıcıların okuma alışkanlıklarına göre günlük haber özetleri sunacak Akıllı Özetleme özelliği öne çıkıyor. Ayrıca tarif önerileri, çocuk dostu bir sohbet botu ve yeni alışveriş araçları gibi yeniliklerin de yer alması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Amazon'un daha önce konuşulan Project Metis adında, OpenAI'ın ChatGPT ve Google'ın Gemini'ına rakip olacak web tabanlı bir sohbet botunu da tanıtması planlanıyor. Güncellenmiş Alexa, kullanıcıların seslerini tanıyacak ve daha iyi yardım sunmak için kişisel sorular soracak.

Yapay zeka destekli sesli asistan pazarında ChatGPT, Siri, Google Asistan gibi birçok hizmet yer alıyor.