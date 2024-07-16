Ambargoya maruz kalan Kaspersky, ABD operasyonlarına son verdi

16 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:57

ABD yönetimi, Rusya merkezli antivirüs yazılımlarıyla ünlü Kaspersky Lab ürünlerinin satışını yasaklamıştı. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yasak kararını firmaya yönelik son derece kapsamlı bir soruşturmanın sonucunda aldıklarını açıklamıştı.

Artık ABD'de satış yapamayan Rus yazılım firması, bugün itibarıyla ülkedeki operasyonunu sona erdirdi ve çalışanlarının yarısını işten çıkardı. Kaspersky antivirüs yazılımı ise eylül ayından sonra mevcut müşterilere de hizmet veremez hale gelecek.

Kaspersky, Zero Day sitesine yaptığı açıklamada, "ABD'deki iş fırsatlarının artık geçerli olmadığını" ve 50'den az çalışanı işten çıkardığını söyleyerek kapanmayı doğruladı.

ABD, KASPERSKY'I NEDEN YASAKLADI?

Gina Raimondo, yaptığı açıklamada Rusya'nın Amerikalıların kişisel bilgilerini toplamak ve "silah haline getirmek" için Kaspersky gibi Rus şirketlerini sömürme kapasitesine ve niyetine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kaspersky'ın diğer faaliyetlerinin yanı sıra, artık yazılımını ABD'de satamayacağını veya halihazırda kullanımda olan yazılımlara güncelleme sağlayamayacağını belirtti. Şirket, müşterilere alternatif bulmaları için zaman tanımak amacıyla 29 Eylül'e kadar belirli faaliyetleri yürütebilecek.