AMD, dünyanın en güçlü masaüstü bilgisayar işlemcisi Ryzen 9 9950X'i tanıttı

03 Haziran 2024 11:01 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:02

AMD, Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen Computex 2024 teknoloji fuarı kapsamında düzenlediği etkinlikte, dünyanın en güçlü masaüstü bilgisayar işlemcisi olduğunu iddia ettiği Ryzen 9 9950X modelini tanıttı.

Ryzen 9000 serisinin içinde gelen bu işlemci, AMD'nin Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilmiş olup, 80MB önbellek, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına ev sahipliği yapıyor. Önceki nesil CPU'lara göre yüzde 16 performans artışı vaat eden model, 5.7GHz hızında çalışabiliyor.

PERFORMANS TESTLERİNDE COŞTU

AMD'den yapılan açıklamada, Ryzen 9 9950X'in Intel Core i9-14900K'ya karşı Blender'da yüzde 56, Cinebench 2024'te ise yüzde 21 daha fazla performans sağladığı belirtildi.

Oyun tarafında ise, Borderlands 3 gibi oyunlarda 14900K'ya göre yüzde 4 kare hızı artışı ve Horizon Zero Dawn'da yüzde 23'e kadar daha iyi performans gösterdiği ifade edildi.

AMD'NİN ZEN 5 MİMARİSİ

The Verge'nin haberine göre AMD, Zen 5 mimarisine sahip ilk masaüstü işlemcilerini temmuz ayında piyasaya sürecek. AM5 platformunu temel alan 9000 serisi işlemciler arasında Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X yer alıyor.

Ryzen 9 9900X; 12 çekirdek, 24 iş parçacığı ve 5,6 GHz hızına sahip olacak. Ryzen 7 9700X; 8 çekirdek, 16 iş parçacığı ve 5,5 GHz ile birlikte geliyor. Son olarak, Ryzen 5 9600X; 6 çekirdek ve 12 iş parçacığının yanı sıra 5,4GHz maksimum hızda çalışacak.

İşlemcilerin fiyatları ise belli değil.