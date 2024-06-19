AMD, 'kullanıcı verileri çalındı' iddialarına açıklık getirdi

19 Haziran 2024 15:42 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:43

Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden AMD (Advanced Micro Devices), potansiyel bir siber saldırının hedefi olduğunu doğruladı.

İddiaya göre "IntelBroker" takma adını kullanan bir tehdit aktörü, AMD.com'da yaşanan bir veri sızıntısından elde edilen verileri satışa çıkardı. Şirket yaptığı açıklamada söz konusu veri hırsızlığını araştırdığını açıkladı.

"BleepingComputer" sitesinin haberine göre IntelBroker, satışa sunulan veriler arasında AMD'nin gelecekteki ürünleri ile ilgili bilgiler ve çalışan ile müşterilere ait bilgilerin yer aldığı veri tabanlarının bulunduğunu açıkladı.

AMD: KOLLUK KUVVETLERİYLE ÇALIŞIYORUZ

AMD, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Çalınmış AMD verilerine sahip olduğunu iddia eden bir siber suç örgütünden haberdarız" dedi. Şirket, bu iddiayı ve verilerin önemini araştırmak için kolluk kuvvetleri ve üçüncü taraf bir barındırma ortağı ile iş birliği yaptığını belirtti.

AMD'NİN 450 GB VERİSİ TEHDİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan AMD ilk kez siber saldırı tehdidiyle karşılaşmıyor. 2022 yılında, RansomHouse adlı bir hacker grubu, AMD'den 450 GB veri çaldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Şirket, o dönemde de benzer bir açıklama yaparak durumu araştırdığını ve gerekli adımları attığını belirtmişti.

Geçmişte de IntelBroker; Europol, The Home Depot ve sağlık sigortası pazarı DC Health Link gibi büyük kuruluşlardan çalındığı iddia edilen verileri satmaya çalışmıştı.