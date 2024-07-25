AMD Ryzen 9000 serisi işlemcilerin çıkış tarihi bir başka bahara kaldı

25 Temmuz 2024 14:09 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:09

AMD, yeni Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 serisi işlemcilerini Tayvan'daki bilişim fuarı Computex 2024'te tanıtmıştı. Merakla beklenen bu işlemcilerin çıkış tarihi 31 Temmuz olarak belirlenmişti, ancak şirket planda bir değişiklik olduğunu duyurdu.

Wccftech.com sitesinin haberine göre, Ryzen 9000 serisi işlemciler 15 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. AMD, işlemcilerde bir sorun olmadığını ancak bazı numunelerin kalite kontrol süreçlerinden geçememesi sebebiyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

AMD RYZEN 9000 SERİSİ İŞLEMCİLER, İKİ FARKLI TARİHTE ÇIKACAK

Ryzen 9000 serisinde Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemci modelleri bulunuyor. Bu dört model aynı anda piyasaya sürülmeyecek. Şirket, işlemcilerini aşağıdaki tarihlerde kullanıcılarla buluşturacak:

- Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X: 8 Ağustos 2024

- Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X: 15 Ağustos 2024

AMD, kaliteli kontrol süreçlerinden geçemeyen işlemcilerin, yalnızca mağazalara ve satış kanallarına gönderilen ilk parti ürünler olduğunu belirtti. Firma bu ürünleri geri çağırıp yerine sorunsuz partileri gönderdiğinin altını çizdi.

AMD'nin Wccftech.com sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son kontroller sırasında, kanal ortaklarımıza gönderilen ilk üretim birimlerinin tam kalite beklentilerimizi karşılamadığını tespit ettik. Her Ryzen kullanıcısı için en yüksek kalite deneyimini sürdürmek amacıyla, ilk üretim birimlerini yeni birimlerle değiştirmek için kanal ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

Sonuç olarak, perakende satışta kısa bir gecikme yaşanacaktır. Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemciler 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemciler ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak. Her Ryzen kullanıcısı için yüksek kaliteli bir deneyim sunmaktan gurur duyuyoruz ve hayranlarımızın yeni Ryzen 9000 serisi ile harika bir deneyim yaşamasını dört gözle bekliyoruz.