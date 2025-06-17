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 | Ömer Faruk Dogan

Amerika yerinde sayarken Çin Ay hedefinde bir adım daha öne geçti

ABD'nin uzay kurumu NASA, Ay görevi Artemis'i defalarca kez ertelerken Çin, 2030 yılında Ay'a göndermeyi planladığı insanlı görevler için geliştirdiği Mıngcou personel mekiğinin kritik sıfır irtifa kaçış uçuşu testini başarıyla tamamladı

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Amerika yerinde sayarken Çin Ay hedefinde bir adım daha öne geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 17:42

Çin, 2030'daki insanlı Ay görevlerinde kullanılacak personel taşıyıcı mekiği Mıngcou'nun "sıfır irtifa kaçış uçuşu testini" başarıyla gerçekleştirdi.

Xinhua'nın haberine göre, test Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nde yapıldı. Katı yakıtla çalışan roket motorlarının ateşlenmesiyle kalkış yapan mekik, "kaçış kulesi" adı verilen iskeletle birlikte yükselişe geçti.

Amerika yerinde sayarken Çin Ay hedefinde bir adım daha öne geçti

TESTTE MEKİĞİN PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ

Yaklaşık 20 saniye içinde hedeflenen irtifaya ulaştıktan sonra mekiğin dönüş kapsülü iskeletten ayrılarak paraşütle yere indi. Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı Mühendislik Ofisinden yapılan açıklamada, testte mekiğin temel sistemlerinin yanı sıra kaçış ve kurtarma alt sistemlerinin performansının değerlendirildiği belirtildi.

Adı Çincede "düş gemisi" anlamına gelen Mıngcou, Çin'in uzay programının yeni personel taşıyıcı mekiği olarak taykonotların Ay'a ve diğer uzay görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.

İki model olarak tasarlanacak olan Mıngcou'nun, Çin'in kendi uzay istasyonuna personel taşıdığı Şıncou (kutsal gemi) mekiklerinin yerini alması planlanıyor.

9 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 22 ton ağırlığında olması öngörülen personel mekiği, üç taykonotu taşıyabilecek kapasitede olacak.

2030'DA AY'A İNSANLI SEFER DÜZENLEYECEK

Çin, 2030 yılına dek Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı hedefliyor. CMSA, Ay'da 2050'ye kadar tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmaya yönelik üç aşamalı planını açıklamıştı.

"Uluslararası Ay Araştırma Üssü" (ILRS) adı verilen proje kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 2024'te Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6", 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

İkinci aşamada, Ay'da araştırma üssünün inşası için 2030-2040 döneminde 5 insanlı sefer yapılması hedefleniyor.

2040-2050 dönemini kapsayan üçüncü aşamada ise ILRS'yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülmesi amaçlanıyor.

İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

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