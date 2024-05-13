Telefon çekmese bile mesaj atılabilecek: Android 15 ile gelecek 8 efsane özellik

13 May 2024 16:53 - Güncelleme : 13 May 2024 17:00

Android cep telefonu ve tabletlerin yeni işletim sisteminin tanıtılmasına az bir zaman kaldı. Şimdiye kadar iki beta sürümü yayınlanan Android 15'in kararlı yapısı muhtemelen yaz aylarında kullanıma sunulacak. 14 Mayıs Salı günü yapılacak Google I/O 2024 etkinliğinde ise kamuoyuna duyurulacak.

Android 15 alacak telefonlar listesi, her markanın kendi modelleri için belirlediği güncelleme politikasıyla bağlantılı olarak azalabilir ya da artabilir. Bununla birlikte Android 15 özellikleri, Google Pixel telefonlarına indirilebilen işletim sisteminin beta sürümleri sayesinde ortaya çıktı.

ANDROID 15 ÖZELLİKLERİ

Hatırlatmak gerekirse Google'ın yepyeni bir tasarım dili bulunan ve çok sayıda yeni özelliğe ev sahipliği yapan son sürümü Android 12 olarak karşımıza çıkmıştı. Android 13 ve 14'te belirli değişiklikler ve yenilikler olsa da, yıllar sonra merakla beklememizi sağlayan özellikler Android 15 ile duyurulacak.

Rehberimizde Android 15 özellikleri arasında bulunan 8 yeniliği sıraladık...

UYDU BAĞLANTISI DESTEĞİ

Apple'ın iPhone'lar için uydu bağlantısı desteğini duyurmasından bu yana, Android kullanıcıları bu özelliğe kavuşmayı bekliyordu. Google beklenen adımı nihayet atıyor.

Android 15, uydu bağlantısı desteği sayesinde baz istasyonunun olmadığı konumlarda bile mesajlaşmanızı sağlayacak bir özellik barındırıyor. Google'ın RCS sistemi ve diğer SMS uygulamaları bu özelliğe entegre olacak. Bu da uydu bağlantısının yalnızca acil durum kullanımlarıyla sınırlı kalmayacağı anlamına geliyor.

CİHAZIMI BUL ÖZELLİĞİ GELİŞİYOR

Google'ın Apple benzeri "Cihazımı Bul" altyapısı Android 15'te çok faydalı bir özelliğe kavuşacak. Ortaya çıkan bulgulara göre, Android telefonlar Bluetooth sinyalleri aracılığıyla bulunabilecek. Bir telefon kaybolduğunda, çevredeki diğer cihazlar yerinin tespit edilmesinde rol oynayacak.

PİL SAĞLIĞI

Apple'ın iPhone'da yıllardır sunduğu "Pil Sağlığı" özelliği Android 15 ile milyarlarca cihaza ulaşmış olacak. Bu özellik ilk olarak Android 14'ün beta sürümünde gözükmüştü. Ancak şu ana kadar hayata geçmemişti.

UYGULAMA ARŞİVLEME

Uygulama arşivleme, kullanıcı verilerini tutarken kullanılmayan uygulamaları kaldırarak bir miktar depolama alanından tasarruf etmenizi sağlayan kullanışlı bir özellik olacak.

Böylece, uygulamayı bir dahaki sefere yeniden yüklediğinizde, kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Apple iPhone'larda bu özellik "Offload App" ismiyle bulunuyor.

BİLDİRİM KARMAŞASI SON BULUYOR

Yeni Android işletim sistemine gelen bir başka kullanışlı özellik de "Bildirim Bekleme Süresi" olacak. Aynı uygulamadan art arda gelen bildirimlerin ses seviyesini düşüren bu özellik, kullanıcıların çok fazla bildirim alarak rahatsız olmalarının önüne geçiyor.

YÜKSEK KALİTELİ WEB KAMERASI MODU

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınız için bir web kamerası olarak kullanabileceğiniz birçok üçüncü taraf uygulama olsa da Google, Android 15 güncellemesiyle bu özelliği, görüntünün bilgisayara yüksek kalitede aktarılacağı şeklide destekleyecek.

KISMİ EKRAN PAYLAŞIMI

Kısmi ekran paylaşımı, kullanıcıların ekranın tamamı yerine tek bir uygulamayı paylaşmasına ve kaydetmesine olanak tanıyan Android 15'in bir başka kullanışlı ve gizlilik odaklı özelliği olacak. Böylece, ekran paylaşımı sırasında yanlışlıkla istemediğiniz bir uygulamayı açsanız bile verileriniz ifşa olmayacak.

ÖZEL ALAN

Android 15, önemli uygulamalarınızı ve dosyalarınızı meraklı gözlerden koruyabileceğiniz bir "Özel Alan" platformunu tanıtacak. Adından da anlaşılacağı gibi, uygulamalarınızı ve verilerinizi ekleyebileceğiniz bu bölümü şifre veya PIN ile koruyabileceksiniz.