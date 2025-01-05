Android 15 ile işitme cihazları için hızlı bağlanma kolaylığı geliyor

05 Ocak 2025 10:05 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 10:05

Google, Android 15 ile Hızlı Eşleştirme (Fast Pair) özelliğini, işitme cihazlarını destekleyecek şekilde genişletti. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, işitme cihazlarını Android telefonlarına hızlı ve zahmetsizce bağlayabilecek.

Google​, Android cihazlar için geliştirdiği Hızlı Eşleştirme (Fast Pair) özelliğini daha da ileri taşıyarak işitme cihazlarını desteklemeye hazırlanıyor. Kullanıcılar, kulaklık ve hoparlör gibi Bluetooth cihazlarını telefonlarına anında bağlamalarını sağlayan Hızlı Eşleştirme sayesinde, yakında işitme cihazlarını Android cihazlarıyla kolay ve hızlı bir şekilde eşleştirebilecek.

HIZLI EŞLEŞTİRME İLE İŞİTME CİHAZLARINA KOLAY BAĞLANMA

Google, Android 15​ ile işitme cihazlarına yönelik bazı önemli iyileştirmeler yaptı. İşitme cihazlarının Android telefonlarla daha uyumlu çalışmasını sağlamak için Bluetooth LE Ses ve ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) gibi teknolojileri desteklemeye başladı. Şimdi ise bu gelişmelere Hızlı Eşleştirme desteğini ekledi.

Yeni özellikle birlikte Hızlı Eşleştirme sistemi, işitme cihazlarını otomatik olarak tanıyacak. Bunun en büyük artısı; kullanıcılar, cihazlarını telefonlarına bağlamak için karmaşık manuel işlemler yapmak zorunda kalmayacak. Tereyağından kıl çekercesine, anında ve zahmetsiz bir şekilde bağlantı kuracaklar.

HANGİ İŞİTME CİHAZLARI DESTEKLENECEK?

Şu an için Hızlı Eşleştirme özelliğinin hangi işitme cihazlarıyla uyumlu olacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.