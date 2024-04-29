29 Nisan 2024 12:52 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:52
Android 15 (One UI 7) alacak Samsung telefonlar ve tabletler belli oldu
Apple, iOS 18 sürümünü tanıtmaya hazırlanırken Google da yeni işletim sisteminin özelliklerini resmen açıklayacak. Peki Android 15 alacak Samsung telefonlar ve tabletler hangileri? Merak edilen o liste sızdırıldı.
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: SamMobile
Google, 17 Şubat'ta Android 15'in ilk geliştirici önizlemesini yayınlayarak yeni işletim sisteminin kapılarını açtı. Sadece Google Pixel modelleriyle sınırlı olsa da diğer markaların kullanıcıları da doğal olarak cihazlarının Android 15'i alıp almayacağını merak ediyorlar.
Android 15 alacak Samsung telefonlar ve tabletler hangileri? Bu sorunun cevabı, Samsung'un ürünleri odaklı haber yapan SamMobile sitesinin paylaştığı bir listeyle belli oldu.
ANDROID 15 ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR VE TABLETLER
Google'ın Android 15 üzerindeki çalışmalarını tamamlaması tahminen temmuz ayına kadar sürecek. Bundan birkaç ay sonra Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7'yi piyasaya sunması bekleniyor. Peki hangi modeller yeni güncellemeye kavuşacak? İşte o liste...
GALAXY S SERİSİ
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
GALAXY Z SERİSİ
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
GALAXY A SERİSİ
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
GALAXY TABLETLER
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
GALAXY F SERİSİ
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
GALAXY M SERİSİ
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Kaynak: SamMobile