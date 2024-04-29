Android 15 (One UI 7) alacak Samsung telefonlar ve tabletler belli oldu

29 Nisan 2024 12:52 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:52

A101 harekete geçti! Samsung'dan 10 bin TL daha ucuz Galaxy S24 raflarda

A101 harekete geçti! Samsung'dan 10 bin TL daha ucuz Galaxy S24 raflarda

Google, 17 Şubat'ta Android 15'in ilk geliştirici önizlemesini yayınlayarak yeni işletim sisteminin kapılarını açtı. Sadece Google Pixel modelleriyle sınırlı olsa da diğer markaların kullanıcıları da doğal olarak cihazlarının Android 15'i alıp almayacağını merak ediyorlar.

Android 15 alacak Samsung telefonlar ve tabletler hangileri? Bu sorunun cevabı, Samsung'un ürünleri odaklı haber yapan SamMobile sitesinin paylaştığı bir listeyle belli oldu.

ANDROID 15 ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR VE TABLETLER

Google'ın Android 15 üzerindeki çalışmalarını tamamlaması tahminen temmuz ayına kadar sürecek. Bundan birkaç ay sonra Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7'yi piyasaya sunması bekleniyor. Peki hangi modeller yeni güncellemeye kavuşacak? İşte o liste...

GALAXY S SERİSİ

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

GALAXY Z SERİSİ

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

GALAXY A SERİSİ

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

GALAXY TABLETLER

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

GALAXY F SERİSİ

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

GALAXY M SERİSİ