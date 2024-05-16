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Android 15, telefonun çalındığını algıladığında ekranı otomatik kilitleyecek

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: The Verge
16 May 2024 15:30 - Güncelleme : 16 May 2024 15:30
Android 15, telefonun çalındığını algıladığında ekranı otomatik kilitleyecek

Google, Android 15'in ikinci beta sürümünde yapay zeka destekli hırsızlık koruması ve uzaktan kilitleme gibi kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artıracak yeni özellikler duyurdu.

Teknoloji devi Google, Android 15 işletim sisteminin ikinci beta sürümünü dün itibarıyla piyasaya sundu. Kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini artıracak birbirinden iyi özelliği bünyesinde bulunduran yeni güncellemeyle birlikte 'hırsızlık koruması' dikkat çekti.

YAPAY ZEKA, TELEFONUNUZUN ÇALINDIĞINI ANLAYACAK

Özellik, telefonunuz çalındıktan sonra değil, çalındığı anda devreye girecek. Yapay zeka, telefonunuzun elinizden veya masanızdan çalındığını algılamaya çalışacak ve eğer başarılı olursa hırsızın verilerinize erişmesini önlemek için ekran otomatik olarak kilitlenecek.

Android 15, telefonun çalındığını algıladığında ekranı otomatik kilitleyecek - 1. Resim

Ayrıca hırsızın, telefonunuzun bağlantısını kesmeye çalışması riskine karşı, telefonunuz şebeke dışındayken bile verilerinizin korunmasını sağlamak adına ekran otomatik kilitlenecek. Hırsız defalarca kez başarısız kimlik doğrulama girişiminde bulunursa da sistem devreye girecek.

Android 15, telefonun çalındığını algıladığında ekranı otomatik kilitleyecek - 2. Resim

UZAKTAN KİLİTLEMEYE YENİ YÖNTEM

Google, Cihazımı Bul özelliği aracılığıyla telefonunuzun ekranını uzaktan kilitlemenize, sesini çalmanıza ve fabrika ayarlarına döndürmenize izin veriyor. Yeni güncellemeyle birlikte bu özellik çok daha işlevsel olacak.

Uzaktan kilitleme işlemini yaptığınız ekranda telefon numaranızı girerek (başka bir cihazdan) güvenlik sorgulaması yapabilirsiniz. Bu sayede, şifrenizi unutma gibi durumlarda eliniz kolunuz bağlanmamış olacak.

Google'a göre bu güncellemelerden bazıları sonbaharda Android 15 ile birlikte sunulacak. Hırsızlık tespiti ve diğer bazı özellikler çok daha eski işletim sistemi sürümlerine sahip telefonlarda da kullanılabilecek ve böylece çok daha fazla kişiye ulaşabilecek.

Kaynak: The Verge
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