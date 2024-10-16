Android 15 yüklü cihazlarda Instagram donma sorunu yaşanıyor! Çözüm çok basit

16 Ekim 2024 16:27 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:29

Uzun zamandır beklenen Android 15 güncellemesi, Google Pixel cihazları için dağıtıma çıktı. Fakat güncelleme, çok büyük bir sorunla geldi. Yeni sürümü yükleyen bazı kullanıcılar, Instagram donma sorunu yaşadıklarını bildirdi. Bu hatanın çözümü ise çok basit.

Android 15​ güncellemesi, birçok kullanıcının Instagram​ uygulamasını kullanılamaz hale getirdi. Pixel 8 Pro gibi Android 15 yüklü cihazları kullanan kişiler, hikayelerin yüklenmemesi, hikayeler arasında geçiş yapılamaması ve uygulamanın rastgele donması gibi sorunlar yaşadığını belirtiyor.

Android 15 güncellemesinin Pixel cihazları için yayınlanmasından sonra birçok kullanıcı, Reddit ve diğer forumlarda Instagram uygulamasıyla ilgili şikayetlerde bulunmaya başladı. Kullanıcılar, özellikle hikaye​ kısmında sorunlar yaşadıklarını ve uygulamanın zaman zaman donduğunu bildirdi. Sorunun ise uygulamanın 352.1.0.41.100 sürümünde yaşandığı öğrenildi.

ÇÖZÜM BASİT: INSTAGRAM'I GÜNCELLEYİN

"Android Authority" sitesinin haberine göre, sorunun şu anda kalıcı bir çözümü yok. Problemden muzdarip olan kullanıcıların, Instagram'ın daha yeni bir sürümünü yükleyerek bu hatayı aşabileceği belirtiliyor. Ancak yeni sürüm henüz Google Play Store'da mevcut değil.

Bu nedenle kullanıcıların, Instagram'ın "353.1.0.47.90" numaralı hatasız sürümünü sideload yöntemiyle harici bir kaynaktan indirerek kurmaları gerekmekte. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise güvenilir bir APK kaynağından uygulamanın güncel sürümünü indirmeniz zorunlu oluyor.

Öte yandan Instagram veya Google henüz bu hatayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar, Android 15 güncellemesiyle uyumlu olan yeni bir sürümün kısa süre Google Play Store'da yayınlanmasını bekliyor.

"ANDROID 15'İ HEMEN YÜKLEMEYİN" TAVSİYESİ

Android 15 güncellemesini henüz yüklememiş olan kullanıcılar ise bu tür problemlerle karşılaşmamak için yüklemeyi biraz geciktirebilir. Tüm uygulamaların, yeni güncellemeyle tamamen uyumlu ve sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmeleri birkaç gün veya birkaç hafta zaman alabilir.