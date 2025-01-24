Android 16 Beta 1 yayınlandı: İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler

24 Ocak 2025 16:22 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:22

Google, Android 16 Beta 1 güncellemesini resmen kullanıma sundu. Şu anda yalnızca Pixel cihazları destekleniyor ve birbirinden dikkat çekici yeni özellik geldi. Peki Android 16 ne zaman yayınlanacak? İşte bilinmesi gerekenler.

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Teknoloji devi Google​, Android 16 Beta 1 güncellemesini resmen piyasaya sürdü. Şu anda yalnızca Google Pixel akıllı telefonları için kullanıma sunulan bu güncellemeyle gelen en büyük yenilik, paylaşımlı yolculuk ve yemek teslimatı gibi uygulamalarda geçerli olacak Live Updates (Canlı Güncellemeler) özelliği oldu.

ANDROİD 16 BETA 1 GÜNCELLEMESİ NELER SUNUYOR?

Live Updates, "Kullanıcıların devam eden önemli etkinlikleri izlemelerine ve bunlara hızla erişmelerine yardımcı olan ve gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik bildirimler" olarak tanıtıldı. Örneğin yemek siparişi verdiğinizde, siparişin anlık durumunu (yola çıkıp çıkmadığı ve iptal edilip edilmediği vb.) ve diğer bilgileri daha kolay bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Bu özellik iPhone 14 Pro ve üstü modellerde "Canlı Etkinlikler" adıyla hizmet veriyor.

Samsung, 22 Ocak'ta gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 telefonlarında sergilediği One UI 7'de Now Bar adlı benzer bir özellik tanıtmıştı. Ancak Apple ve Samsung'un sürümleri canlı spor skorları da dahil olmak üzere bir dizi uygulama ve bildirim türünü desteklerken, Android 16'nın Live Updates özelliği sadece araç paylaşımı, yemek teslimatı ve navigasyon uygulamalarını destekliyor.

Bildirim tasarımı açısından farklılıklar da bulunuyor. Samsung'un Now Bar'ı, kilit ekranının alt kısmında yüzen bir bildirim olarak görünürken, Apple'ınki Dinamik Ada'da yer alıyor. Android 16'nın Canlı Güncellemeleri ise standart bildirim yığınının en üstüne sabitlenmiş durumda.

GELİŞTİRİCİLERE 'EKRAN BOYUTU' KISITLAMASI

Beta sürümündeki diğer önemli değişiklik, geliştiricilerin uygulama pencerelerinin boyutunu ve yönünü kilitleme yeteneklerinin kısıtlanması oldu. Bu değişiklik, uygulamaların "ekran boyutu ve form faktöründen bağımsız olarak" cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu sayede uygulamaların tabletler ve katlanabilir cihazlar gibi daha büyük cihazlarda tam ekran açılması ve çoklu görevler için serbestçe yeniden boyutlandırılabilmesi hedefleniyor. Oyunlar ise bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Genel beta sürümüne eklenen diğer özellikler arasında;

Gelişmiş Profesyonel Video Desteği

Uyarlanabilir Uygulamalar

Canlı Güncellemeler

Bağlantı iyileştirmeleri

Fotoğraf Seçici

Gizlilik Koruma Alanı

Üç düğmeli gezinme desteği

Kameralar için otomatik gece modu sahne algılama

Dikey metin oluşturma ve ölçme için düşük seviyeli destek

Android cihaz ile desteklenen başka bir donanım parçası arasındaki mesafeyi ve açıyı belirlemek için genel mesafe ölçme API'si

Daha zengin dokunsal deneyimler

ANDROİD 16 NE ZAMAN GELECEK?

Android 16 Beta 1 sürümü, Pixel 6 ve sonraki modeller ile Pixel Tablet'te kullanılabilir. Google, bu yılki güncelleme programını hızlandırarak Android 16'nın tam sürümünü 2024'ün ikinci çeyreğinde yayınlamayı planlıyor. Bu, önceki yıllardaki üçüncü çeyrek yayın takviminden daha erken bir tarih.