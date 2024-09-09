Android 16 ile Hızlı Ayarlar menüsü sil baştan! Yeni tasarım sızdırıldı

09 Eylül 2024 17:02 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:04

Google, Android 16 ile Quick Settings (Hızlı Ayarlar) menüsünde köklü bir tasarım değişikliği yapmayı planlıyor. Yeni tasarım, tam ekran bildirim gölgesinin geri döneceği ve kullanıcıların önemli bilgileri daha kolay görebileceği bir düzenleme sunacak. İşte yeni Hızlı Ayarlar menüsünün görünümü.

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ABD'li teknoloji devi Google, Android 16 ile birlikte Quick Settings (Hızlı Ayarlar) menüsünde köklü bir tasarım değişikliği yapmayı planlıyor. Bu yenilik, Android kullanıcılarının günlük kullanım deneyimini daha iyi hale getirecek bir tasarım olarak karşımıza çıkacak.

Quick Settings, Android 12'den bu yana büyük ölçüde aynı kalmıştı ve kullanıcılar sekiz büyük Tile'ı 2x4 ızgarasında görüyordu. Ancak bu düzenleme iki nesil öncesine göre her ekranda bir Tile eksikliği anlamına geliyordu.

ANDROID 16'NIN YENİ HIZLI AYARLAR MENÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Android Authority tarafından keşfedilen erken aşama Quick Settings ve bildirim gölgesi tasarımı, Android 15 QPR1'de ortaya çıktı. Bu tasarımın, Android 15 güncellemesi yerine Android 16 ile tanıtılması bekleniyor. Erken aşama tasarım, tam ekran bildirim gölgesinin yerine, uygulamanın üzerinde görünür bir üst katman olarak geri döneceğini gösteriyor.

Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar büyük bir saat, gün, tarih, pil ve durum simgelerini hemen görebilecek. Ancak Hızlı Ayarlar menüsüne erişim sağlanamayacak. Ayrıca altta üstten daha yuvarlak köşelere sahip garip bir kap şekli var. Herhangi bir bildirim olmadığında burada "Bildirim yok" yazısı yer alıyor.

Şu anda Hızlı Ayarlar menüsündeki kutucukların tamamına erişmek isteyen kullanıcılar, ikinci kez aşağı kaydırmak zorunda. Ancak keşfedilen yeni sürüm bu sistemi de değiştirdi. Artık tek parmakla aşağı kaydırmak bildirimler panelini gösterecek fakat herhangi bir Hızlı Ayar açılmayacak.