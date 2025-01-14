Android 16 ile yılların alışkanlığı sona eriyor: Eski tasarıma elveda, yeni ekran görüntüsü geldi
Google, 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan Android 16'yı "Baklava" kod adıyla geliştiriyor. Yeni güncelleme ile kullanıcıları yeni özelliklerin yanı sıra öklü tasarım değişiklikleri karşılayacak. Bu değişikliklerden bir tanesi de telefonun ses kontrol panelinde gerçekleşecek.
ABD'li teknoloji firması Google'ın 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı Android 16 işletim sistemi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Kod adı "Baklava" olarak piyasaya çıkması beklenen yeni Android 16, yalnızca yeni özellikler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kullanıcı arayüzünde de köklü değişiklikler getirecek.
SES ÇUBUĞU TASARIMI DEĞİŞİYOR
Android kullanıcılarının yıllardır aşina olduğu ses çubuğu tasarımı, bu değişikliklerin ilk örneklerinden bir tanesi. Android 16 Geliştirici Önizleme sürümlerinden elde edilen bilgilere göre, ses kontrol paneli yeniden tasarlandı. Yeni tasarım, kalın ve hap şeklindeki kaydırıcılar yerine daha ince ve minimalist bir görünüm sunuyor.
Dikey ve yatay kaydırıcıların keskin hatlarla yeniden şekillendirildiği bu panelde, müzik simgesinin konumunda da değişiklik var: Eskiden ses seviyesine bağlı olarak hareket eden simge, artık sabit bir şekilde kaydırıcının altına yerleştirildi.
ANDROİD 16 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yeni tasarım şu anda Android 16 Beta sürümüyle sınırlı olsa da final sürümle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak. Android 16 çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak işletim sisteminin, Mart 2025'te Platform İstikrarı'na ulaşması bekleniyor.
ANDROİD 16 ALACAK TELEFONLAR - SAMSUNG, XİAOMİ VE DAHASI...
Android 16 güncellemesini alacak Samsung, Xiaomi ve Google Pixel başta olmak üzere bütün telefonlar şöyle:
Google Pixel
- Pixel 10 serisi
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Fold
- Pixel Tablet
Samsung
- S25 serisi
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A73
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M35
- Galaxy M34
- Galaxy M33
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
OnePlus
- OnePlus 13
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 10T
- OnePlus 10R
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 3
- OnePlus Nord CE 3 Lite
Xiaomi
- Xiaomi 15 serisi
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13
- Redmi 12 5G
- Redmi 13 5G
Motorola
- Moto Edge 50 Ultra
- Moto Edge 50 Pro
- Moto Edge 50 Fusion
- Moto Edge 50
- Moto Edge 40 Pro
- Moto Edge 40
- Moto Edge 40 Neo
- Moto G85
- Moto G64
- Moto G45
- Moto G55
- Moto G35
- Moto G34
- Moto Razr 50 Ultra
- Moto Razr 50
Nothing
- Nothing Phone (1)
- Nothing Phone (2)
- Nothing Phone (2a)
- Nothing Phone (2a) Plus
Honor
- Honor Magic6 Pro
- Honor Magic6
- Honor Magic V3
- Honor Magic V Flip
- Honor 200 Pro
- Honor 200
- Honor 200 Lite
- Honor 200 Smart
- Honor X7b 5G
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor X9b
Asus
- Zenfone 11 Ultra
- Zenfone 10
- ROG Phone 8
- ROG Phone 8 Pro
- ROG Phone 7
- ROG Phone 7 Ultimate