Android 16 ile yılların alışkanlığı sona eriyor: Eski tasarıma elveda, yeni ekran görüntüsü geldi

14 Ocak 2025 17:38 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:39

Google, 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan Android 16'yı "Baklava" kod adıyla geliştiriyor. Yeni güncelleme ile kullanıcıları yeni özelliklerin yanı sıra öklü tasarım değişiklikleri karşılayacak. Bu değişikliklerden bir tanesi de telefonun ses kontrol panelinde gerçekleşecek.

ABD'li teknoloji firması Google​'ın 2025​'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı Android 16 işletim sistemi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Kod adı "Baklava" olarak piyasaya çıkması beklenen yeni Android 16, yalnızca yeni özellikler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kullanıcı arayüzünde de köklü değişiklikler getirecek.

SES ÇUBUĞU TASARIMI DEĞİŞİYOR

Android kullanıcılarının yıllardır aşina olduğu ses çubuğu tasarımı, bu değişikliklerin ilk örneklerinden bir tanesi. Android 16 Geliştirici Önizleme sürümlerinden elde edilen bilgilere göre, ses kontrol paneli yeniden tasarlandı. Yeni tasarım, kalın ve hap şeklindeki kaydırıcılar yerine daha ince ve minimalist bir görünüm sunuyor.

Dikey ve yatay kaydırıcıların keskin hatlarla yeniden şekillendirildiği bu panelde, müzik simgesinin konumunda da değişiklik var: Eskiden ses seviyesine bağlı olarak hareket eden simge, artık sabit bir şekilde kaydırıcının altına yerleştirildi.

ANDROİD 16 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni tasarım şu anda Android 16 Beta sürümüyle sınırlı olsa da final sürümle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak. Android 16 çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak işletim sisteminin, Mart 2025'te Platform İstikrarı'na ulaşması bekleniyor.

ANDROİD 16 ALACAK TELEFONLAR - SAMSUNG, XİAOMİ VE DAHASI...

Android 16 güncellemesini alacak Samsung, Xiaomi ve Google Pixel başta olmak üzere bütün telefonlar şöyle:

Google Pixel

Pixel 10 serisi

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Samsung

S25 serisi

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

OnePlus

OnePlus 13

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

Xiaomi

Xiaomi 15 serisi

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

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Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70E

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Redmi Note 13

Redmi 12 5G

Redmi 13 5G

Motorola

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Moto Edge 50 Fusion

Moto Edge 50

Moto Edge 40 Pro

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Moto G64

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Moto G34

Moto Razr 50 Ultra

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Honor 200 Pro

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Honor X7b 5G

Honor 100 Pro

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Honor X9b

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