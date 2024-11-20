Android 16 ilk ön izleme sürümü yayınlandı: İşte gelen yeni özellikler

20 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:13

Google, Android 16 ilk geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. Bu sürümle fotoğraf kitaplığı paylaşımı ve tıbbi veri entegrasyonu gibi yenilikler tanıtıldı. Nihai sürümün çıkacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar.

Google, Android'in bir sonraki büyük sürümünde neler geleceğine dair kullanıcılara bir ön izleme sundu. Android 16 işletim sisteminin ilk önizleme sürümü, bugün itibarıyla geliştiriciler için kullanılabilir durumda. Bu sürüm, uygulamalardaki fotoğraf kitaplığı ve tıbbi veri paylaşımı yeteneklerini genişletiyor.

ANDROİD 16, İLK ÖN İZLEME SÜRÜMÜYLE YAYINLANDI

Geçen ay duyurulan bir değişiklikle birlikte Android'in yayın takviminin öne çekilmesi, 2025'te piyasaya sürülecek Pixel modelleri harici Android telefonların en son büyük güncellemeleri almak için aylarca beklemek zorunda kalmamasına yardımcı olabilir. İşte Android 16 ile gelecek bazı özellikler.

Android 16 ön izleme sürümü, geliştiricilere Android'in fotoğraf seçici özelliğini (kullanıcıların paylaşmak istedikleri belirli resim ve videoları seçmesini sağlayan menüyü) doğrudan uygulamalarına entegre etme imkanı tanıyor. Bu, uygulamalara tüm cihaz veya bulut depolama kitaplığına erişim izni vermeden medya paylaşımını daha sorunsuz hale getirecek.

Ayrıca Android'in reklam kimliği yerine geliştirilmekte olan Gizlilik Alanı'nın (Privacy Sandbox) en son sürümü de ön izleme sürümünde yer alıyor.

Health Connect uygulamasının bir önizlemesi, "FHIR formatında tıbbi kayıtların okunmasını ve yazılmasını destekleyen erken aşama API'leri" içeriyor. Google'a göre bu özellik, uygulamaların ve tıbbi cihazların, kullanıcıdan açık rıza alarak, tıbbi kayıtları ve bilgileri paylaşmasını sağlayacak.

Sistem, giyilebilir cihazlar ve fitness takipçileri ile zaten yapılabilen veri paylaşımına benzer şekilde çalışacak.

ANDROİD 16 NE ZAMAN GELECEK?

Android 16 çıkış tarihi konusunda Google'ın Google'ın öngörülen yayın takvimine bakarak bilgi edinebiliriz. Android 16'nın ilk genel beta sürümünün Ocak 2025'te sunulması bekleniyor. Nihai genel sürüm ise nisandan sonra, muhtemelen şirketin genellikle en son Android güncellemelerini ve ürün özelliklerini duyurduğu yıllık I/O etkinliğiyle (bu yıl 14 Mayıs'ta düzenlenmişti) aynı zamana denk gelecek şekilde yayınlanacak.