Android 16 özellikleri netleşiyor: Beta 2 güncellemesi ile gelen yenilikler

Google, Android 16 Beta 2 güncellemesini geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar için yayınladı. Güncelleme, özellikle kamera, ekran ve sistem ayarlarına yönelik dişe dokunur yenilikler sunuyor. Öte yandan Android 16'nın kararlı sürümünün 2025'in ikinci çeyreğinin sonunda, büyük olasılıkla haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ANDROID 16 BETA 2 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Android 16 Beta 2 güncellemesi ile Pixel 6 ve daha yeni Pixel telefonlar ile Pixel Tablet modelleri için bazı önemli geliştirmeler sunuluyor. İşte öne çıkan özellikler:

- Kamera hibrit otomatik pozlama: Android 16, Camera2 API aracılığıyla kameralarda hibrit otomatik pozlamayı destekliyor. Bu sayede üçüncü taraf uygulamalar, pozlamanın bazı yönlerini kontrol ederken geri kalanını otomatik pozlama algoritmasına bırakabiliyor. Kullanıcılar, otomatik pozlama ile ISO veya otomatik pozlama ile pozlama süresini kontrol edebilecek.

- Kamera renk sıcaklığı ve ton ayarları: Renk sıcaklığı ve ton üzerinde hassas ayarlamalar yapmak, profesyonel video kaydı uygulamalarını daha etkili hale getirecek.

- Tam Ekran Uygulamalar: Android 16 ile uygulamalar ekranda kenardan kenara görüntülenecek. Geliştiriciler bunu devre dışı bırakamayacak.

- Televizyonlar için geliştirilmiş ses ve video altyapısı: Uygulamalar, ses ve video profillerine ve donanım yeteneklerine erişebilecek. Bu bilgiler doğrultusunda en iyi deneyimi sunmak için ses ve video profillerini dinamik olarak değiştirebilecek.

- Canlı duvar kağıdı iyileştirmeleri: Android 16, canlı duvar kağıtlarının ana ekran ve kilit ekranı için farklı veya özel içeriklere sahip olması durumunda daha iyi bir şekilde sunulmasını sağlıyor.

- Ölçü birimi ayarları: Kullanıcılar, telefonlarında ölçü birimlerini (örneğin uzunluk için inç, sıcaklık için °C) özelleştirebilecek. Telefon dili İngilizce (ABD) olarak ayarlansa bile ölçü birimi ayarları değiştirilebilecek.

- Hareketli fotoğraf çekimi: Android 16, cihaz kamerası kullanılarak standart bir hareketli fotoğraf çekme ve görüntüleme yöntemini destekliyor.