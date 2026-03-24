Android 17 özellikleri netleşmeye başladı: İşte telefonunuza gelecek yenilikler

ANDROID 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Android 17 çıkış takvimi de yavaş yavaş netleşiyor. İlk Betası 13 Şubat 2026'da, ikinci Betası ise 26 Şubat 2026'da yayınlanan sürümün, önceki jenerasyon gibi haziran ayında kararlı yapıya kavuşması bekleniyor. Google dışındaki Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, kendi güncellemelerine Android 16 QPR sürümlerindeki yenilikleri de entegre ederek kullanıcıları için piyasaya sürecekler.