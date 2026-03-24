Android 17 özellikleri netleşmeye başladı: İşte telefonunuza gelecek yenilikler

Google, son yıllarda işletim sistemi geliştirme sürecini hızlandırarak güncellemeleri eskisinden çok daha erken yayınlamaya başladı. Geliştirme aşamasına hızlıca giriş yapan Android 17 için yayınlanan ilk iki Beta sürümü, Android 17 özellikleri konusunda önemli ipuçları sunuyor.
Google, Android 10 sürümünden itibaren işletim sistemlerine tatlı isimleri vermeyi resmi olarak bırakmıştı. Ancak şirket içindeki geliştirici ekip, bu geleneği arka planda yaşatmaya devam ediyor. Android 16 sürümüne "Baklava" kod adını veren mühendisler, yakında çıkacak olan yeni güncelleme için "Cinnamon Bun" (Tarçınlı Çörek) ismini tercih etti.
Peki Android 17 neler sunacak? İşte şimdiye kadar netleşen özellikler...
Sohbet bildirimleriyle hayatımıza giren baloncuk özelliği, Android 17'de tüm uygulamaları kapsayacak şekilde genişliyor. İkinci Beta sürümünde ortaya çıkan yenilik sayesinde, kullanıcılar tam ekran çalışan bir uygulamadan çıkmadan diğer uygulamaları küçük pencereler halinde çalıştırabilecek.
Özellik, ana ekrandaki simgeye basılı tutarak aktif edilebilecek.
Yeni sistem düzeyindeki Kişi Seçici uygulaması, kullanıcıların üçüncü parti yazılımlarla sadece belirli kişileri paylaşmasına olanak tanıyacak. Uygulamalar, rehberdeki değişiklikleri takip edemeyecek ve erişim izni o anki oturumda geçerli olacak.
Google, tek kullanımlık şifre (OTP) mesajlarına yönelik korumayı da ciddi oranda artırıyor. Varsayılan mesajlaşma veya asistan uygulamaları dışındaki araçların OTP mesajlarına erişimi üç saat boyunca engellenecek. Böylece dolandırıcılık risklerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.
Merakla beklenen "Görev Sürekliliği" (Task Continuity) özelliği, bağlanan Android cihazlar arasında bildirimleri senkronize etmeyi ve dosya paylaşmayı mümkün kılıyor. Bununla birlikte artık kullanıcılar, bir telefonda yarım bıraktıkları işlemi anında tablette veya başka bir cihazda kaldığı yerden sürdürebilecek.
İkinci Beta sürümüyle birlikte gizlilik göstergelerinin tasarımı yenilendi. Eskiden hap şeklinde olan yeşil göstergeler, artık farklı renklerde ve ayrı daireler halinde karşımıza çıkıyor. Konum simgesi ise yeşil yerine mavi bir daire içinde gösteriliyor.
Diğer yandan sisteme entegre edilen yeni "Damlalık" (EyeDropper) aracı, uygulamaların hassas ekran görüntüsü izinlerine ihtiyaç duymadan ekrandaki herhangi bir rengi doğrudan seçmesine imkan tanıyacak. Geliştiriciler böylelikle kendi araçlarını kodlamak zorunda kalmayıp hem zamandan tasarruf edecek hem de dosya boyutlarını küçültebilecek.
Google, büyük ekranlı cihazlarda uygulamaların ekran yönünü kısıtlama yeteneğini aşamalı olarak kaldırıyordu. Android 17 ile birlikte geliştiriciler için kaçış yolu tamamen kapanıyor. Piyasadaki tüm uygulamaların cihaz duruşuna tam uyum sağlaması zorunlu hale geliyor.
Android 17 çıkış takvimi de yavaş yavaş netleşiyor. İlk Betası 13 Şubat 2026'da, ikinci Betası ise 26 Şubat 2026'da yayınlanan sürümün, önceki jenerasyon gibi haziran ayında kararlı yapıya kavuşması bekleniyor. Google dışındaki Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, kendi güncellemelerine Android 16 QPR sürümlerindeki yenilikleri de entegre ederek kullanıcıları için piyasaya sürecekler.