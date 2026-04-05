Android 17’ye yeni kontrol katmanı: Bildirimler artık kişi kişi, uygulama uygulama yönetilebilecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Android tarafında bildirim yönetimi zaten uzun süredir güçlüydü. Bildirim kanalları, bildirimlerin önem derecesini düşürme seçenekleri, farklı modlar ve kısa süre önce tanıtılan bildirim düzenleyici derken kullanıcıların eli epey rahatlamıştı. Şimdi buna bir yenisi daha ekleniyor.
Google, Android 17 ile birlikte “Bildirim kuralları” adlı yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu yenilik, kullanıcıların yalnızca uygulama bazında değil, kişi bazında da bildirim ayarı yapabilmesine imkan verecek. Yani iş biraz daha kişisel, biraz daha ince ayarlı hale geliyor.
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, klasik ayar menülerinin ötesine geçebilecek. Mesela WhatsApp’tan gelen tüm bildirimleri kapatmak yerine, sürekli mesaj atan kalabalık bir grubu sessize almak mümkün olacak. Ya da tam tersine, belirli bir kişiden gelen mesajların her zaman öne çıkması sağlanabilecek.
Aslında bu, günlük kullanımda ciddi fark yapabilecek bir adım. Çünkü sorun çoğu zaman bir uygulamanın tamamı değil, o uygulama içindeki belirli kişi ya da sohbetler oluyor.
Android 17 ile kullanıcıların beş farklı bildirim kuralı oluşturabileceği belirtiliyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:
Sessiz: Bildirim gelir ama ses ve titreşim olmaz.
Engelle: Belirli uygulama ya da kişiden gelen bildirimler gizlenir.
Sessiz ve Gruplandır: Tüm bildirimler sessize alınır ve tek yerde toplanır. Özellikle spam uygulamalar ya da kalabalık grup sohbetleri için uygun görünüyor.
Öne çıkar ve uyar: Önemli görülen kişi veya uygulamalardan gelen bildirimler öncelikli hale getirilir.
Dikkat çeken bir başka ayrıntı da şu: Bu özelliğin yalnızca Pixel telefonlara özel olmayacağı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre Bildirim kuralları, Samsung tarafında da One UI 9 ile kullanıma sunulacak.