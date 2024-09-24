Android için tehlike çanları çalıyor! HarmonyOS Next, kritik bir eşiği aştı

24 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:40

Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin "Android uygulamalarını desteklemeyen" yeni sürümü HarmonyOS Next versiyonu için önemli bir gelişme duyurdu. 10 bin uygulama sayısını geride bıraktığını belirtti. Peki HarmonyOS Next hangi cihazlara gelecek?

Huawei​, yıllardır geliştirdiği HarmonyOS'un en son güncellemesiyle birlikte Android​ uygulamalarının yüklenmesini tamamen engelledi. Bu değişiklik, Huawei'nin platform için oluşturduğu geniş uygulama kütüphanesi ile birlikte geldi. Şirket, "HarmonyOS Next" adı verilen yeni versiyonunda 10 binden fazla uygulamanın desteklendiğini ve kullanıcıların ihtiyaçlarının yüzde 99,9'unu karşıladığını duyurdu.

HUAWEI CONNECT 2024 etkinliğinde konuşan Huawei Mobil Bulut Başkanı Zhu Yonggang, bu yeni uygulama pazarının tanıtımını gerçekleştirdi. 24 Eylül Salı (bugün) piyasaya sürülmesi beklenen bu platform, yeni ürünlerle birlikte tanıtılacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta Huawei, Mate XT modeliyle dünyanın ilk üç katlanabilir akıllı telefonunu da duyurmuştu.

HARMONYOS 2019'DA TANITILDI

HarmonyOS, ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı ve şu anda akıllı telefon, tablet, akıllı TV, giyilebilir cihaz başta olmak üzere şirketin birçok ürününde yer alıyor. Konuya hakim olmayanlar için; HarmonyOS, Google hizmetlerini desteklemese de neredeyse bütün Android uygulamalarını APK dosyası ile çalıştırabiliyordu.

HarmonyOS Next, Android desteğine sahip olmayan bir işletim sistemi olarak piyasaya sürüldü. Bu da kullanıcıların Android'de kullanmaya alışık oldukları uygulamaları (eğer Huawei'de yoksa) HarmonyOS Next yüklü cihazlarında kullanamayacakları anlamına geliyor.

HARMONYOS NEXT HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Geliştirici (dev) beta testi

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei MatePad Pro 13.2 tablet

Ağustos 2024 (beta)

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (resmi sürüm)

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (beta)