Android kullananlar dikkat: Sıkı denetim dönemi başlıyor

Google, Android’de harici APK yükleme sürecini daha katı doğrulama adımlarıyla yeniliyor. Yeni sistem, kimliği doğrulanmamış geliştiricilere karşı açık uyarılarla kullanıcıyı durdurmayı hedefliyor; tam geçişin 2027’de tamamlanması bekleniyor.
Google, Android ekosisteminin yıllardır ayırt edici özelliklerinden biri olan harici APK yükleme (sideloading) sürecinde bugüne kadarki en kapsamlı değişikliklerden birini masaya koymuş durumda. Şirketin üzerinde çalıştığı “gelişmiş yükleme akışı”, Play Store dışından yüklenen uygulamalar için çok daha katı bir doğrulama sürecini zorunlu hâle getiriyor.
Yeni sistemin temel amacı net: Kullanıcıyı, kaynağı belirsiz ve potansiyel risk taşıyan uygulamalara karşı daha açık şekilde uyarmak. Yani artık “yükle ve geç” dönemi, en azından varsayılan ayarlarda, geride kalıyor.
Test edilen yapıda, geliştirici kimliği doğrulanmamış bir APK yüklenmek istendiğinde kullanıcıyı karşılayan şey sıradan bir onay ekranı olmayacak. Aksine, uygulamanın geliştiricisinin doğrulanmadığını açıkça söyleyen net bir uyarı ekranı devreye girecek.
Google’ın hedefi burada oldukça açık: Ortalama kullanıcıların bu noktada durup bir kez daha düşünmesini sağlamak. Doğrusu, sistem yüklemeyi tamamen yasaklamıyor. Ancak standart kullanıcılar için süreci daha karmaşık ve zahmetli hâle getiriyor. İleri seviye kullanıcılar içinse daha esnek seçeneklerin korunması gündemde.
Google Play’e ait metin dizilerinde ortaya çıkan bilgilere bakılırsa, bu yeni doğrulama sistemi henüz aktif değil ve hâlâ geliştirme aşamasında. Geliştiriciler için doğrulama sürecinin bu yıl başlaması planlanıyor. Tüm Android ekosisteminde tam anlamıyla devreye girmesi ise 2027’yi bulacak gibi görünüyor.
Android tarafında atılan bu adımın arkasındaki gerekçe ise güvenlik. Google’ın paylaştığı verilere göre, aktif Android cihazların yaklaşık üçte biri düzenli güvenlik güncellemesi almıyor. Bu da özellikle sideloading yoluyla zararlı yazılımların yayılmasını kolaylaştırıyor.
Yeni yaklaşım, Android’i iOS’tan ayıran en önemli farklardan biri olan sideloading özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırmıyor.
Yani isteyen, hâlâ Play Store dışından uygulama yükleyebilecek. Ancak doğrulanmamış APK’ların “varsayılan olarak sorunsuzca yüklenebildiği” dönem fiilen sona ermiş oluyor.