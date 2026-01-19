Android kullananlar dikkat: Sıkı denetim dönemi başlıyor

Google’ın hedefi burada oldukça açık: Ortalama kullanıcıların bu noktada durup bir kez daha düşünmesini sağlamak. Doğrusu, sistem yüklemeyi tamamen yasaklamıyor. Ancak standart kullanıcılar için süreci daha karmaşık ve zahmetli hâle getiriyor. İleri seviye kullanıcılar içinse daha esnek seçeneklerin korunması gündemde.