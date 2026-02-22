Android kullananlar dikkat: Yapay zekalı virüs ortaya çıktı

Modelden JSON formatında aldığı komutlara göre kullanıcı arayüzüne müdahale ediyor. Kısacası, farklı Android cihazlardaki arayüz çeşitliliğine uyum sağlamak için yapay zekâyı bir tür “akıl merkezi” gibi kullanıyor. Bu yöntem, virüsün farklı ekran yapılarında sorunsuz çalışmasına imkân tanıyor.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, zararlı yazılımlarda yeni bir dönemin habercisi olabilir. Çünkü artık tehditler sabit kodlarla değil, dinamik karar mekanizmalarıyla hareket ediyor.

TAM UZAKTAN KONTROL HEDEFİ

PromptSpy’ın amacı oldukça net: Cihaz üzerinde tam uzaktan kontrol sağlamak.