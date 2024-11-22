Android kullanıcıları isyan etmişti, Google nihayet harekete geçti! Yeni telefona geçmek kolaylaşıyor

22 Kasım 2024 15:42 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:42

Google, Android kullanıcılarının şikayeti üzerine, cihazlar arasında geçişi kolaylaştırmak için "Restore Credentials" adlı yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların uygulama giriş bilgilerini otomatik olarak yeni cihazlarına aktarmasını sağlayarak, manuel giriş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Android​ kullanıcılarının yıllardır karşılaştığı bir sorun nihayet çözülüyor. Google​, Android cihazlar arasında geçiş yapmayı daha kolay ve sorunsuz hale getirecek yeni bir özellik olan "Restore Credentials" (Kimlik Bilgilerini Geri Yükle) özelliğini duyurdu. Kullanıcıların uygulama giriş bilgilerini otomatik olarak yeni cihazlarına aktarmalarını sağlayarak, yeniden giriş yapma zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

YENİ BİR CİHAZA GEÇERKEN UYGULAMA KİMLİK BİLGİLERİ DE AKTARILACAK

Restore Credentials, geliştiriciler tarafından uygulamalara entegre edilebilecek bir "geri yükleme anahtarı" (restore key) kullanıyor. Anahtar, mevcut passkey altyapısını kullanarak kullanıcı kimlik bilgilerini taşıyor ve uygulama ilk açıldığında otomatik olarak giriş yapmayı sağlıyor. Böylece kullanıcıların her uygulamada tek tek oturum açmasına gerek kalmıyor.

Ayrıca geri yükleme anahtarları cihazdan cihaza doğrudan aktarılabildiği gibi, bulut yedekleme aracılığıyla da kullanılabilir.

AYNI ÖZELLİK APPLE CİHAZLARINDA DA VAR

Eğer Apple ekosistemindeyseniz iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlar arasında geçiş yapmanın kelimenin tam anlamıyla çocuk oyuncağı olduğunu çok iyi bilirsiniz. Örneğin bir iPhone'dan diğerine geçtiğinizde e-posta hesaplarınızdan uygulama kimlik bilgilerinize kadar her şey yeni telefona otomatik olarak aktarılıyor. İşte Google'ın yeni özelliği, bu deneyimi Android kullanıcılarına sunmuş olacak.

Google, geri yükleme anahtarlarının buluta yedeklenebileceğini, ancak geliştiricilerin bu seçeneği devre dışı bırakma hakkına sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte cihazdan cihaza doğrudan aktarım yöntemi bulut geri yüklemesine göre daha kapsamlı sonuçlar sunabiliyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken nokta; bir uygulamayı silip yeniden yüklediğinizde geri yükleme anahtarlarının çalışmaması. Bu nedenle bu özelliğin cihaz değiştirme işlemleriyle sınırlı olduğu vurgulanıyor.