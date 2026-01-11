Menü Kapat
Android oyunlarda yeni dönem

Ocak 11, 2026 15:08
1
Android oyunlarda yeni dönem

Google Play Store, Android kullanıcılarının ücretli oyunları satın almadan önce belirli bir süre boyunca oynamasına imkan tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı.

2
Android oyunlarda yeni dönem

Mobil oyun dünyasında tablo uzun süredir aynı. Oyunların büyük bölümü ücretsiz indiriliyor, gelir ise kozmetik içerikler ya da uygulama içi satın alımlarla sağlanıyor. Deneyimin tamamını tek seferlik ücretle sunan premium oyunlar ise sayıca oldukça az. Bu durum, oyuncular için biraz ikilem yapıyor. Çünkü çoğu zaman para ödemeden önce oyunun gerçekten buna değip değmeyeceğini anlamak mümkün olmuyor.

İşte tam da bu noktada Google, Google Play Store üzerinden bu soruna dokunan yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

3
Android oyunlarda yeni dönem

"SATIN ALMADAN ÖNCE DENE" SEÇENEĞİ YOLDA

Google Play Store’un 49.6.19-29 sürüm kodlarında yapılan incelemelerde, "Satın almadan önce dene” adlı yeni bir özelliğe dair izler ortaya çıktı. Bu da Google’ın, kullanıcıların premium oyunları ödeme yapmadan önce deneyimlemesine olanak tanıyacak bir sistemi test ettiğini gösteriyor.

Yeni özellikle birlikte oyuncular, oyunu indirdikten sonra ücretsiz deneme süresini başlatabilecek. Deneme süresinin uzunluğu ise geliştiricinin tercihine bırakılacak. Yani her oyun için aynı süre geçerli olmayacak.

4
Android oyunlarda yeni dönem

DEMO DEĞİL, TAM DENEYİM

Belki de en dikkat çekici detay şu: Kullanıcılara sunulacak olan sürüm, sınırlı bir demo değil. Deneme süresi boyunca oyunun tam deneyimine erişim sağlanacak. Süre sona erdiğinde ise oyuncudan devam etmek için oyunu satın alması istenecek.

Burada önemli bir artı daha var. Deneme sırasında kaydedilen tüm ilerleme korunacak. Yani kullanıcı oyunu satın almaya karar verirse, en baştan başlamak zorunda kalmayacak. Her oyun için muhtemelen yalnızca tek bir ücretsiz deneme hakkı sunulması bekleniyor.

5
Android oyunlarda yeni dönem

ŞİMDİLİK SESSİZLİK SÜRÜYOR

Google, söz konusu özelliği henüz resmi olarak duyurmuş değil. Ayrıca bu deneme sisteminin yalnızca oyunlara özel olacağı, uygulamaları kapsamayacağı konuşuluyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise şimdilik belirsiz.

