Android oyunlarda yeni dönem

Mobil oyun dünyasında tablo uzun süredir aynı. Oyunların büyük bölümü ücretsiz indiriliyor, gelir ise kozmetik içerikler ya da uygulama içi satın alımlarla sağlanıyor. Deneyimin tamamını tek seferlik ücretle sunan premium oyunlar ise sayıca oldukça az. Bu durum, oyuncular için biraz ikilem yapıyor. Çünkü çoğu zaman para ödemeden önce oyunun gerçekten buna değip değmeyeceğini anlamak mümkün olmuyor.

İşte tam da bu noktada Google, Google Play Store üzerinden bu soruna dokunan yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.