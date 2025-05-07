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 | Ömer Faruk Dogan

Android tabletlerdeki çok sevilen bir özellik akıllı telefonlara geliyor

Android işletim sisteminin geliştiricisi ve dağıtıcısı Google, şu anda yalnızca tablet ve katlanabilir cihazlarda bulunan görev çubuğu özelliğini akıllı telefonlara getirmek için yoğun mesai harcıyor. Özelliğin nasıl görüneceğini gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıktı.i

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 17:35

Android telefonlarda aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırarak çoklu görev (multi tasking) yapmak, ekran alanının sınırlı olması sebebiyle oldukça zor. Bölünmüş ekran modu gibi özellikler bu deneyimi bir nebze pratikleştirse da, uygulamalar arası geçiş yapmayı kolaylaştıran görev çubuğunun yerini tutmuyor.

Neyse ki Google kullanıcıları bu dertten kurtaracak bir çözüm buldu bile. "Android Authority" sitesinin haberine göre teknoloji devi, halihazırda yalnızca tabletlerde ve katlanabilir cihazlarda kullanılmakta olan görev çubuğunu akıllı telefonlara getirmek için çalışıyor.

Android tabletlerdeki çok sevilen bir özellik akıllı telefonlara geliyor

ANDROID TELEFONLARA GÖREV ÇUBUĞU GELİYOR

Konuya hakim olmayanlar için; görev çubuğu ilk olarak Android 12L ile birlikte tablet ve katlanabilir cihazlar gibi büyük ekranlı modeller için tanıtılmıştı. Ekranın alt kısmına yerleştirilen çubuk, uygulamalara hızlı erişim sağlıyor ve sürekli ya da geçici olarak görüntülenebilecek şekilde ayarlanabiliyor.

Google geçen yıldan bu yana görev çubuğunu telefonlara uyarlamak için çalışıyor. "Küçük görev çubuğu” (Tiny taskbar) olarak adlandırılan özellik, tablet sürümüne oldukça benziyor, ancak telefon ekranlarına uyacak şekilde ölçeklendirilmiş.

Android 16 güncellemesinde görev çubuğunun telefonlara geleceğine dair herhangi bir işaret mevcut değil. Ancak bu, özelliğin tamamen rafa kaldırıldığı anlamına da gelmiyor.

Google, yapay zeka sektöründeki yeni gelişmeleri duyurduğu ve yeni özelliklerini tanıttığı I/O 2025 etkinliğini 20-21 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Etkinlikte Android 16 işletim sistemi de tanıtılacak. "Küçük görev çubuğu" özelliği de bir ihtimal duyurulabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Android 16 ne zaman çıkacak?
Android 16'nın son kararlı sürümünün 2025 2. çeyrekte yayınlanması planlanıyor.
ETİKETLER
#google
#android
#tablet
#Görev Çubuğu
#Çoklu Görev
#Multi Tasking
#Android 16
#Katlanabilir Cihaz
#Teknoloji
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