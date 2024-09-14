Android tabletlere masaüstü modu geliyor: Uygulamalar artık serbestçe boyutlandırılabilecek

14 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:23

Google, Android tabletler için masaüstü benzeri bir "Masaüstü Pencereleme" özelliğini test ediyor. Bu sayede uygulamalar serbestçe yeniden boyutlandırılabilecek ve ekranda istenilen şekilde düzenlenebilecek. Peki yeni özellik nasıl kullanılır?

Google, Android tabletler için uygulamaları serbestçe yeniden boyutlandırmanıza ve ekranda istediğiniz gibi düzenlemenize olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ediyor. "Masaüstü Pencereleme" adı verilen bu özellik, şu anda geliştirici önizlemesi olarak sunulmuş durumda ve bu modu destekleyen uygulamalar için birden fazla pencere açmak bile mümkün olacak.

ANDROID TABLETLER İÇİN MASAÜSTÜ PC MODU GELİYOR

Şu anda Android tabletlerde uygulamalar varsayılan olarak tam ekran açılıyor. Yeni mod etkinleştirildiğinde, her uygulama taşınabilir, küçültülebilir veya kapatılabilir bir pencere içinde görünecek. Ayrıca ekranın alt kısmında çalışan uygulamaları gösterecek bir görev çubuğu da yer alacak.

Bu özellik, iPad'in pencere boyutlandırma ve taşıma imkanı sunan Sahne Yöneticisi özelliğine ya da hemen hemen her masaüstü işletim sistemine oldukça benziyor. Samsung da benzer şekilde yıllardır DeX özelliği ile Android uygulamalarına masaüstü benzeri bir pencere yönetimi getiriyor ve bu özellik Galaxy telefonlar ve tabletlerde kullanılabiliyor.

PEKİ MASAÜSTÜ MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Özellik herkese sunulduğunda, uygulama ekranının üst kısmındaki pencere çubuğunu basılı tutarak etkinleştirilebilecek. Klavye kullananlar, masaüstü modunu aktif etmek için Windows, Command veya Search tuşlarından biri + Ctrl + Down kısayolunu kullanabilir. Moddan çıkmak için tüm açık uygulamaları kapatmak veya bir pencereyi tutup ekranın üstüne sürüklemek yeterli.

Şimdilik, kullanıcılar bu geliştirici önizlemesine Pixel Tabletler için en son Android 15 QPR1 Beta 2 sürümünde erişebiliyor. Özelliğin ne zaman herkese sunulacağı ise henüz belli değil.